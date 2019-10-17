艾滋病防治将纳入学校教育计划

教育部、国家卫生健康委近日联合部署加强新时代学校预防艾滋病教育工作，对各部门提出一系列要求，包括将艾滋病综合防治教育纳入学校教育计划，疾控机构依法开展学生艾滋病感染者流行病学调查等。

中国疾控中心性病艾滋病防控中心主任韩孟杰此前透露，目前青少年学生对艾滋病的防护意识还很差，根据防控中心的调查，有过性经历的学生安全套使用率还不到40%，近两年国内每年约有3000多例学生艾滋病感染病例，2017的数字是3077例，其中81.8%是同性性传播感染。“处于性活跃期，容易受到外界的影响，容易发生不安全的性行为，所以青年学生感染的风险还是存在的。”他说。

两部委要求，各级教育行政、卫生健康部门要高度重视学校预防艾滋病教育工作，深化学校健康教育，帮助学生养成健康文明的行为方式和良好的生活习惯。教育行政部门要将婚恋教育纳入普通高校、中职学校的教育内容，强化学生的尊重意识、诚信意识和责任意识，引导学生树立文明、健康的婚恋观念。

学校要将艾滋病综合防治教育纳入教育计划，鼓励将大学生预防艾滋病教育跨校学分课程等纳入教学内容。医学类、师范类院校要在教学计划中增加艾滋病综合防治知识的相关内容。疾病预防控制机构要进一步完善符合青少年学生特点的艾滋病防控核心信息和警示案例，提高学生预防艾滋病能力。要探索利用“互联网+综合干预”“互联网+检测”等新手段，帮助学生识别易感染艾滋病危险行为、知晓寻求帮助的途径和方法。疾病预防控制机构优化自愿咨询检测点等布局。

两部委要求各级卫生健康、教育行政部门每年定期召开学校艾滋病防控会商会议。疾病预防控制机构要按照属地管理原则，加强与学校沟通，了解学生感染途径和影响因素。疾病预防控制机构和抗病毒治疗定点医疗机构应依法开展学生艾滋病感染者流行病学调查、综合干预和抗病毒治疗等工作。卫生健康部门统筹加大学校预防艾滋病教育经费投入和技术支持。教育行政部门需加强专兼职健康教育师资队伍建设。学校要配备数量充足的校医，不断提高校医服务师生健康能力。（记者 雷嘉）