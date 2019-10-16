我国建立儿童青少年视力健康档案 可随学籍转移

人民网北京10月16日电（王国菁）为进一步推动落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》，指导各地科学开展儿童青少年近视防控工作，国家卫健委昨日在官网发布了《儿童青少年近视防控适宜技术指南》（以下简称《指南》）。

《指南》明确，要加强视力不良与近视的筛查。按照《儿童眼及视力保健技术规范》和《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，做好0～6岁儿童眼保健和视力检查工作，早期发现影响儿童视觉发育的眼病和高危因素，及时转诊与及早矫治，保护和促进儿童视功能的正常发育。

同时，建立中小学生视力定期筛查制度，开展视力不良检查，内容包括裸眼视力、戴镜视力（如有戴镜）、非睫状肌麻痹下屈光检查，视觉健康影响因素评估，有条件地区鼓励增加眼轴长度、角膜曲率测量，其中远视力筛查应采用《GB11533—2011国际对数视力表》。筛查频率每学年不少于一次；电脑验光采用的自动电脑验光仪应符合《ISO10342—2010眼科仪器：验光仪》的规定。

《指南》指出，要建立视力健康档案。对0～6岁儿童和中小学生进行定期视力检查，应参照《儿童青少年近视筛查结果记录表》，规范记录检查内容，建立儿童青少年视力健康档案。有条件地区可根据情况，增加眼外观、眼位、眼球运动以及屈光发育等内容。

及时分析儿童青少年视力健康状况，早期筛查出近视及其他屈光不正，动态观察儿童青少年不同时期屈光状态发展变化，早期发现近视的倾向或趋势，制订干预措施，努力减少近视，特别是高度近视的发生与发展。小学要接收医疗卫生机构转来的各年度《儿童青少年视力检查记录表》等视力健康档案，确保一人一档，随学籍变化实时转移，并与中小学生视力检查衔接。

此外，《指南》针对培养健康用眼行为、建设视觉友好环境、增加日间户外活动、规范视力健康监测与评估、科学诊疗与矫治及健康用眼等内容也提出了合理建议。

附：《儿童青少年近视防控适宜技术指南》全文