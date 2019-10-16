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我国大豆市场供应有保障

2019年10月16日09:21 来源：羊城晚报

据新华社电 国家发展改革委副秘书长苏伟14日表示，我国粮食生产能力较强，库存数量充足，且质量良好。无论是口粮，还是饲料粮，市场供应都有保障。

苏伟是14日在国务院新闻办公室举行的发表《中国的粮食安全》白皮书新闻发布会上作出上述表示的。

他说，近年来，作为农业供给侧结构性改革的一项重要举措，国家有关部门制定了大豆振兴计划，促进大豆生产的恢复发展。到2020年力争大豆种植面积达到1.4亿亩，平均亩产达到135公斤，食用大豆蛋白质含量、榨油大豆的脂肪含量分别提高1个百分点，大豆化肥、农药使用量保持负增长。“国家有关部门正在积极推进落实，成效会逐步显现出来。”苏伟说。

他同时介绍说，随着我国粮食市场更加开放，外资企业进入中国粮食市场的广度、深度在不断拓展，成为促进中国粮食产业发展的重要力量。中国也与世界分享粮食市场资源，2018年进口了2000多万吨谷物和8000多万吨大豆，促进世界粮食贸易繁荣发展。

(责编：李轶群、许晓华)


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