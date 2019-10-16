农丰粮稳展现“中国饭碗”含金量

纵观中国粮食发展史，我们不仅解决了近14亿中国人的吃饭问题，更走出了一条中国特色粮食安全之路，展现了确保国家粮食安全的道路自信。经过艰苦探索，国家粮食安全保障政策体系基本成型，中国特色粮食安全道路基本形成。这意味着，无论现在还是未来，中国都有条件、有能力依靠自身力量筑牢国家粮食安全防线。中国的成功经验也为发展中国家解决粮食问题提供了有益借鉴。

10月16日是世界粮食日。10月14日，国务院新闻办公室发表《中国的粮食安全》白皮书，全面介绍中国粮食安全成就。笔者认为，纵观中国粮食发展史，我们不仅解决了近14亿中国人的吃饭问题，而且走出了一条中国特色粮食安全之路，展现了确保国家粮食安全的道路自信。这意味着，无论现在还是未来，中国都有条件、有能力依靠自身力量筑牢国家粮食安全防线。

粮食安全概念的提出有深刻的历史背景。上世纪60年代，世界人口爆炸式增长，70年代初发生了二战后最严重的世界粮食危机，解决饥饿和营养不良成为全球共识。1974年，联合国粮农组织召开第一次世界粮食首脑会议，首次提出粮食安全的概念，即保证任何人在任何时候都能得到为了生存和健康所需要的足够食品。1996年，第二次世界粮食首脑会议明确了自给率大于90%、库存消费比大于17%至18%等粮食安全的主要指标。同年，我国发表《中国的粮食问题》白皮书，正面回应了“谁来养活中国”的疑问。

日前发布的《中国的粮食安全》白皮书是时隔20多年后，我国又一部关于粮食安全问题的白皮书。这些年来，农业生产成本不断攀升，资源环境承载能力趋紧，农业比较效益较低，在确保绿色发展和资源永续利用的同时，稳定发展粮食生产压力较大。难能可贵的是，我国粮食实现连年丰产、储备充足、调控完善，在有限的资源基础上，实现了养活、养好中国人的目标。经过艰苦探索，国家粮食安全保障政策体系基本成型，中国特色粮食安全道路基本形成。

中国特色粮食安全之路体现在政策定力。与一些国家过于依赖粮食进口相比，我国认识到必须始终把饭碗端在自己手中，立足国内解决中国人的吃饭问题。无论中央还是地方，确保国家粮食安全这根弦时刻紧绷，在行政推动、项目支持、财政补贴等方面给予坚定支持。随着国家粮食安全战略全面实施，我国依靠自己保口粮，集中资源保重点，使粮食之基更牢靠、发展之基更深厚、社会之基更稳定。

中国特色粮食安全之路体现在保护农民。粮食是安天下、稳民心的战略产业，保护和调动农民种粮积极性最为关键。粮食生产不仅是解决粮食需求问题，更是解决农民问题的重要途径。在这个过程中，中国经验是既重视物的建设，更重视人的建设。不仅关注当期的产量，还关注水利、道路等基础设施，切实改善农户生产环境、提高生产能力。不仅关注基础设施改善，还推动农业经营体系创新，创造性地让新型主体和传统农户携手并行。

中国特色粮食安全之路体现在全面协调。与一些国家通常只注重粮食生产的做法相比，我国强调要同时加强粮食生产、储备、流通三大能力建设，这是对大国粮食安全保障能力建设的重大创新。与一些国家只追求粮食数量安全相比，我国全面看待粮食安全，从“单一安全”到“全链条安全”，从“产量安全”到“生态安全”，面向整个国土空间，开发食物生产潜力，树立起“大粮食观”。

上述诸多创新使我国在粮食发展上走出了一条独特道路。中国的成功经验为发展中国家解决粮食问题提供了有益借鉴。当前，全球挨饿人数逐年增多，2018年全球面临食物不足困境的人数达8.22亿人。世界上70%的粮食都是小农户生产的，这些小农户是实现粮食安全的关键。中国不仅传授给其他发展中国家以中国技术，更向这些国家的小农户展示了怎样发展农业的中国经验。（乔金亮）