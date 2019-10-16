北京将逐渐进入流感流行季 重点人群应及早预防

自10月起，北京将逐渐进入流感流行季。北京市卫生健康委员会提醒，中小学生、老年人等重点人群接种流感疫苗，可大幅降低由流感导致的基础疾病加重、发生并发症甚至引发死亡的风险。

“北京市一般在10月份逐步进入流感流行季，呈单一年度高峰，到次年2月底逐渐恢复非流行期水平。”北京市疾病预防控制中心主任曾晓芃表示，根据历史数据、国内外流感强度监测以及今年流感疫情情况等因素，专家预测，北京市流感病毒活动度在10月份后将逐渐增强，由流感病毒导致学校及托幼机构发生集中发热疫情的情况会逐渐增多。

据介绍，12月中旬前是流感等秋冬季传染病的上升期，根据疾病流行特点，北京市卫健委将进行以健康宣教、疫苗接种、专业人员技能培训和药品储备为重点的防控工作；12月中旬至明年2月初则将以临床救治、引导合理就医、保障药品供应、疫苗补种为核心，努力满足群众就医需求。

北京市卫健委有关负责人表示，北京市流感疫苗大规模集中接种可使中小学校流感集中发热疫情的发生风险降低85%，接种流感疫苗的个体感染流感病毒的风险可降低50%。因此，中小学生、老年人等重点人群应提早预防。

曾晓芃表示，由于流感病毒容易变异，活动规律复杂，今年流感流行强度与规模是否会突破前两年水平，仍需进一步密切监测。