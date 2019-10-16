人类母乳中一种化合物能抗致病菌

众所周知，母乳是母亲给孩子最好的礼物，含有抗菌化合物和免疫调节活性。现在，人类母乳又带来新惊喜！美国研究人员在最新一期《科学报告》杂志撰文称，他们发现，人类母乳中的一种化合物月桂酸单甘油酯能够对抗有害细菌造成的感染，同时不会影响有益细菌，为母乳有益婴儿健康再添佐证。

艾奥瓦大学和全国犹太人医学研究中心等机构研究人员合作发现，人类母乳中的月桂酸单甘油酯含量约是牛乳中的20倍；而婴儿配方母乳中则不含这种化合物。

月桂酸单甘油酯是一种在自然界中天然存在的化合物。研究人员在确定人类母乳中含有高水平月桂酸单甘油酯的同时，还发现人类母乳能抑制金黄色葡萄球菌、枯草杆菌和产气荚膜梭菌致病细菌的生长。此外，在母乳喂养的婴儿体内，双歧杆菌、乳酸杆菌等有益细菌的含量也相对更高。

而且，当研究人员移除人类母乳中的月桂酸单甘油酯后，发现其对抗金黄色葡萄球菌的能力也一并消失；牛乳添加一定量的月桂酸单甘油酯后也拥有了抗菌能力。

研究还发现，月桂酸单甘油酯能够抑制上皮细胞出现的炎症。因此，母乳可用于治疗儿童特应性皮炎。上皮细胞主要分布在肠道及其他一些黏膜表层，而炎症能造成上皮细胞损伤，可能会导致细菌和病毒侵入。

研究人员表示，这项研究为母乳有益婴儿健康这一论断再添新证据。用抗生素治疗婴儿细菌感染会同时杀死致病细菌和有益细菌。相较而言，母乳中所含的月桂酸单甘油酯更有选择性，仅攻击有害细菌造成的感染。（记者刘霞）