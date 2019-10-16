我国儿童青少年将有视力健康档案

未来，我国将为0至6岁儿童和中小学生建立视力健康档案，确保一人一档。昨日，国家卫生健康委发布了《儿童青少年近视防控适宜技术指南》，中小学生视力筛查每学年不少于一次， 学校教学和布置作业不依赖电子产品，原则上采用纸质作业。

指南规定，要对0至6岁儿童和中小学生进行定期视力检查，参照《儿童青少年近视筛查结果记录表》，规范记录检查内容，建立儿童青少年视力健康档案。有条件地区可根据情况，增加眼外观、眼位、眼球运动以及屈光发育等内容。要及时分析儿童青少年视力健康状况，早期筛查出近视及其他屈光不正，动态观察儿童青少年不同时期屈光状态发展变化，早期发现近视的倾向或趋势，制订干预措施，努力减少近视，特别是高度近视的发生与发展。小学要接收医疗卫生机构转来的各年度《儿童青少年视力检查记录表》等视力健康档案，确保一人一档，随学籍变化实时转移，并与中小学生视力检查衔接。

特别是中小学生，视力筛查频率每学年不少于一次。负责中小学生视力筛查的单位，应当在筛查结束1个月内，反馈筛查结果，并提出精准预防近视指导或转诊建议。应当特别重视对近视儿童青少年的信息反馈和用眼卫生的指导；对怀疑远视储备不足（裸眼视力正常，屈光状态虽未达到近视标准但偏离相应年龄段生理值范围），有近视高危因素者，应当予以高危预警，重点干预。同时，应当在1个月内将检查结果反馈学校，内容包括检查时间、检查人数、分年级分班级的视力不良和筛查性近视率发生情况，并与上学年检查结果进行比较。

指南还要求学校教学和布置作业不依赖电子产品，使用电子产品开展教学时长原则上不超过教学总时长的30%，尽量采用纸质作业。幼儿园教师开展保教工作时要主动控制使用电视、投影等设备的时间。

此外，要增加儿童青少年日间户外活动。学校要确保中小学生在校时每天1小时以上体育活动时间。落实国家体育与健康课程标准。确保小学一二年级每周4课时，三至六年级和初中每周3课时，高中阶段每周2课时。中小学校每天安排30分钟大课间体育活动。幼儿园要保证儿童每天2小时以上户外活动，寄宿制幼儿园不得少于3小时，其中体育活动时间不少于1小时。（记者 刘欢）