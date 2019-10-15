世界血栓日-上海在行动

2019年10月13日为世界血栓日，上海在行动、联盟在行动，上海市VTE防治联盟积极响应国家号召，带领联盟医院共同关注血栓疾病。据了解，早在今年4月，上海交通大学医学院附属瑞金医院率先成为全国第一批静脉血栓防治中心，也是上海首家全国血栓防治优秀中心。5月17日，由瑞金医院牵头，联合上海20家核心医院，成立了上海市VTE防治联盟，旨在提升全市VTE防治水平。在10月13日“全国血栓大会”上，上海4家联盟单位医院成为全国第二批静脉血栓防治中心，他们分别是：上海中山医院、仁济医院、长海医院、第六人民医院。至此，本市共5家医院，通过全国项目认证，成为全国静脉血栓防治中心。

在本届全国血栓大会上，瑞金医院院长、上海市VTE防治联盟主席瞿介明院长代表联盟做大会报告，介绍了上海市VTE防治联盟成立背景和现状，以及如何打造上海市VTE质控中心、构建本市VTE大数据中心将成为未来联盟工作重点。