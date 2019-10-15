全国防控近视新进展：部分地区近视率纳入绩效考核 

党中央、国务院高度重视儿童青少年近视防控，2018年8月30日，教育部等八部门联合印发了《综合防控儿童青少年近视实施方案》（以下简称《实施方案》）。一年多来，各地深入落实《实施方案》，近视防控取得重要进展。全国各地为防控近视“出新招”，例如，上海、湖北等地将近视防控、总体近视率等纳入政府绩效考核。

加强组织领导，优化系统设计。江西省成立分管副省长任组长的近视防控工作领导小组。浙江、新疆、北京、山东等地增加科技、医保、共青团、妇联等部门为近视防控联席会议成员单位。山东省出台《学生体质健康促进条例》，明确近视防控责任。云南省提出2020年教室照明卫生标准达标率100%，学校配备1名校医（保健教师）和1名健康教育骨干，2023年中小学课桌椅配备卫生标准达标率100%。甘肃省嘉峪关市融合健康教育、综合干预、跟踪管理，建立健康视力保障体系。

落实主体责任，凝聚防控合力。30个省份出台了省级近视防控方案，黑龙江、江西、山西等地由省人民政府办公厅印发方案。福建省要求学校建立学生视力健康管理领导小组，将近视防控纳入学校、班主任考核，实行小学课中“暂停”制度。各省（区、市）人民政府和新疆生产建设兵团落实与教育部、国家卫生健康委签订的近视防控责任书。天津市教委、卫生健康委与16个区人民政府签订近视防控责任书。宁夏回族自治区教育厅、卫生健康委与五市人民政府签订近视防控责任书，五市与所辖23个县（市、区）人民政府签订目标任务责任书。福建省邵武市与全市92所中小学、幼儿园签订责任状，遴选近视防控特色学校，投入280万元改造健康光环境。黑龙江省构建“一档案、二机构、三结合”模式，建立学生视力档案，建设视光专业卫生和宣传教育机构，认定300所视力监测校。北京、浙江、山东、湖北等地建立省级近视防控专门机构，督促各地组建学校卫生与近视防控科室，加强医师培训，提供技术标准，培育眼科与眼视光医疗健康产业链。

突出试点带动，强化示范引领。河北省石家庄市加强近视防控改革试验区建设，实施视力防控服务体系、家庭视健康样本、学校视觉环境达标、近视防控队伍建设、学生视力档案完善、用眼卫生常规标准化、视光体育健康促进等“七大工程”。内蒙古自治区包头市青山区建立学生屈光发育档案，制定个性化方案，动态观察，长期跟踪。吉林省长春市设立2个视力健康干预试点区，确定9所试点校，建立近视防控小屋。福建省泉州市晋江市为中小学生免费体检，筛查1.4万学生并建立视觉发育档案。四川省成都市以选聘健康副校长、建设健康教室等为载体，全面推进近视防控；金牛区开展“国球护眼球”课题研究，每天一节体育课，增加学生户外体育锻炼时间；成华区电子科大附小推动领导班子、教师、学生、家长、社会等增强合力。

推进教医融合，发挥专家作用。江西、广东、天津、内蒙古等地成立省级近视防控专家组（库），完善校医院、基层医疗卫生和眼科机构协作机制。上海市细化近视分级诊断标准，建立“市—区—社区”医疗机构分级转/复诊制度，推动屈光发育档案、筛查服务、临床诊断与矫治等信息互联互通，支持家长和学生开展视力健康自主管理。湖北、广东、重庆等地编制近视防控指导手册、课件等。

坚持科学防控，定期监测预警。浙江省温州市、杭州市上城区普查中小学生视力，建立视功能大数据。湖北、辽宁、河北等地开发视力健康管理系统，制定视力不良风险预警分级标准，开展监测、预警、评估和干预，学生视力健康档案随入学、升转学实时转移。江苏省建立中小学生和6岁幼儿视力健康档案，2019年完成100万6岁儿童建档。

减轻学业负担，强化体育锻炼。新疆维吾尔自治区印发中小学生减负实施方案，开展减负督导检查和幼儿园“小学化”治理。四川省执行中小学减负“十严十不准”，控制家庭作业量、考试次数，减少教学电子产品使用，增加学生户外运动和睡眠休息时间。黑龙江省落实小学生、初中生早晨到校时间不早于8：00、高中生不早于7：30，保证学生睡眠时间。安徽省实施学生体育家庭作业制度，推进阳光体育。西藏自治区坚持开齐开足体育与健康课，中小学生每天上下午各做1次眼保健操，落实阳光体育1小时和全国校园足球特色学校每周1节足球课，开展锅庄舞等特色课间操。新疆生产建设兵团强化体育课和课外锻炼，普及和发展冰雪运动，举办青少年速度滑冰和滑雪锦标赛。山西省长治市将中考体育分值增加到70分，增设综合素质评价，身体素质分值占比40%，裸眼视力和体重为主要评价指标。上海市在8个区的24所小学探索学生户外活动时间每天增至2小时的近视预防干预，学生近视发生率下降近30%。

加强硬件建设，改善视觉环境。江苏省实施教室视觉环境达标工程，三年内逐步更换教室照明灯具，改善照明条件。将视觉环境、课桌椅匹配等纳入卫生监督范围。安徽、海南、河北、上海等地开展“智慧照明”试点，更换护眼灯具，配备可升降课桌椅。安徽省芜湖市十二中按照南航飞行班级采光标准配备灯具，在柔和暖光和蓝色教室涂墙环境下，学生三年无近视增长现象。

注重家校联动，全面攻坚克难。重庆市印发“一起行动，共同呵护好孩子的眼睛——致家长的一封信”，营造家校联动良好氛围。河北省督促学校向家长宣讲近视防控措施和预防知识，促进家长参与。新疆维吾尔自治区落实学生健康体检和每学期2次视力监测制度，向家长反馈结果。

加强市场监督，规范行业行为。江西、贵州等地加强监管，要求从事近视矫正的机构或个人，不得在宣传中使用“康复”“恢复”“降低度数”“近视治愈”“近视克星”等表述，避免误导。江苏省抓好眼视光产品市场和验光配镜行业监管整顿，加大执法检查力度，开展采光照明抽检，规范近视矫正。黑龙江省认定49所医疗机构为青少年近视眼防控基地。

加强队伍建设，提供智力支撑。湖北省开展教育管理干部和校长近视防控培训，建立培训考试考核制度，省级培训乡镇中心学校校长1000人次。河南、内蒙古、江西、新疆、山东等地开展专题培训，宣讲政策和防控知识，提高职业能力和专业素养。山东、江苏等地支持高校设立眼视光专业并扩大招生规模。山东中医药大学眼科与视光医学院培养中西医结合眼科和视光学专业人才500余人。

加大财政投入，保障经费落实。吉林省投入1380万元，为学校配备视力检测装备。甘肃省增设500万元近视防控工作经费，做好改革试验试点、年度近视率核定、视力健康管理等工作。内蒙古自治区投入290万元支持近视防控改革试点县、试验区建设。湖北省将学生公用经费中的体检费用与卫生健康部门基本公共卫生服务项目经费捆绑。贵州、湖南等地为近视防控试点县、试验区提供经费支持。

加强宣传教育，突出育人功能。宁夏回族自治区开展爱眼护眼现场体验互动教学。江西省组织医疗机构进校义诊和科普宣传，开展盲人体验、眼球模型拆解、视力表认知和趣味视觉图等增强互动。山东省举办近视防控大讲堂，超过2000万中小学生及家长、教师通过电视和网络收看。广东省和21个地市同步启动“爱护眼睛健康成长”预防近视主题宣传。广西壮族自治区南宁市中小学校举办爱眼日主题班会10083场。上海市制作传唱全国首支《爱眼歌》，创造“大眼仔”卡通吉祥物，出版近视防控读本，编制家庭学习照明环境指导手册。山西省太原市开展近视防控科普讲座30余场，受益学生2万余人。四川省成立预防近视科普小分队，发布《为梦想保护视力》公益广告片。重庆、福建、新疆、内蒙古自治区乌海市等地通过电视、网络播发近视防控公益广告、专题讲座、科普宣传和政策解读动漫。

完善考核机制，依法依规问责。上海、湖北等地将近视防控、总体近视率等纳入政府绩效考核，问责儿童青少年体质健康水平连续三年持续下降的市县，通报未实现年度近视防控工作目标或排在末位的市县。甘肃省将维护视力健康作为教师职责，以班为单位将近视防控责任落实到教师。