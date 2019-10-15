我国谷物自给率保持在95%以上

14日，国务院新闻办发表《中国的粮食安全》白皮书。记者从发布会上获悉，我国粮食生产实现了“十五连丰”，谷物自给率一直保持在95%以上，基本实现谷物供应自给。

发布会上，国家发展改革委党组成员、国家粮食和物资储备局局长张务锋表示，中国正处在历史上粮食安全形势最好的时期。这个“好”主要表现在三个方面。

一是粮食产量高、库存充足。2004年以来，我国粮食生产实现了“十五连丰”，今年粮食产量有望继续第五年超过1.3万亿斤；口粮实现完全自给，谷物自给率一直保持在95%以上。

二是市场供应稳、粮食价格稳。多年来，我国粮食市场供应保持充裕，不脱销、不断档。既满足了广大人民群众的日常消费需求，也有效保障了应对自然灾害、突发事件的军需民食。我国粮价总体保持平稳，在合理区间内小幅波动。

三是保障能力强、调控能力强。在粮食产能稳步提升、粮食连获丰收的同时，粮食仓储物流体系、粮食市场体系、粮食储备体系和应急保供体系不断完善，特别是粮食安全省长责任制的建立健全，进一步压实了维护国家粮食安全的责任，形成了中央和地方共同负责、高效协同的良好局面。粮食宏观调控打出了一套精准高效的“组合拳”，有力推动了粮食种植结构优化调整，提高了粮食供求平衡质量，提高了粮食安全保障水平。（记者杨召奎）