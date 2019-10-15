少年突发痛风 罪魁祸首竟是饮料

在人们的印象中，痛风跟其他慢性病一样，患病的主要群体是中老年人，离青少年还很遥远。然而近日，13岁的少年小天因为脚趾关节肿痛到江苏省中医院就诊，家人以为不过是普通的运动扭伤，谁知检查结果令人痛心，孩子竟然患上了痛风。

接诊的医生在仔细查体、完善相关检查后，发现小患者的血尿酸高达754μmol/L，几乎是正常人的两倍，关节超声可见右足第一跖趾关节滑膜增生，伴有结晶形成，最终诊断为痛风性关节炎。这么高的尿酸如果不加以干预治疗，那么将来急性痛风的发作频率可能会越来多高，发作强度越来越大，还可能引发痛风石、肾功能损伤、关节损伤等严重后果。找到原因并加以治疗迫在眉睫。医生在仔细排查了铅接触史、遗传病史等其他继发性痛风可能性后发现，小天特别喜欢喝碳酸饮料，按其父亲的说法，“孩子几乎不喝白开水，常年把饮料当水喝”，而这正是孩子痛风的“罪魁祸首”。

在经过足量的非甾体类抗炎药抗炎镇痛，同时配合中医中药辨证论治，给予中成药治疗，5天后小天的症状迅速缓解。今后，小天还将接受一段时间的治疗，从小剂量开始加用降尿酸药物，逐步降低尿酸，溶解患者体内存在的尿酸盐结晶，努力将其尿酸控制在合理范围，最终减少疾病对机体的伤害。

青少年谨防“甜蜜的负担”

“近年来痛风的发病率逐年上升，这与生活水平提高，饮食不规律、暴饮暴食有很大关系。”江苏省中医院风湿科主任陆燕介绍，丰盛可口的食物往往含有高嘌呤，大量的嘌呤分解生成大量的尿酸，血液中的尿酸饱和之后可以形成尿酸盐结晶，沉积在关节、肾脏等器官，从而引起痛风，带来关节疼痛、肾绞痛等症状。另外，酒精也可以减少尿酸排泄，促进炎症诱导痛风发作。

然而，有一点需要强调的是，不少人有这样的误区，认为只要不喝酒，不过度吃海鲜、肉等高嘌呤食物，就不会患上痛风，其实不然。“现在很多孩子都爱喝饮料，有的甚至拿饮料当水喝，殊不知过量喝饮料也会导致痛风。”陆燕表示，高糖、碳酸等饮料可引起血尿酸升高，诱发痛风发作，而这目前已成为青少年罹患痛风的主要致病因素。

纠正不良生活习惯

陆燕说，生活方式的干预不仅是痛风治疗的基石，也是预防痛风的关键。

合理控制饮食 饮食与痛风的关系十分密切，日常生活中应注意营养均衡，避免高热量饮食，少喝啤酒、少吃海鲜，饮料也需限制饮用，同时注意荤素搭配。

减少摄入高嘌呤饮 动物内脏（尤其是脑、肝、肾），海产品（尤其是海鱼、贝壳等）和浓肉汤含嘌呤较高；鱼类、肉类也含有一定量嘌呤。

各种谷类、蔬菜、水果、牛奶、鸡蛋等含嘌呤最少，而且蔬菜水果等属于碱性食物，有助于降尿酸，应多进食。

摄入充足的水分 多喝水可以增加尿量，有助于尿酸的排出。多喝弱碱水，弱碱水含有多种矿物质，可以清除人体内酸性代谢物，改善痛风患者的酸性体质，能够更好地促进尿酸排出体外。一些天然的矿泉水、苏打水都是弱碱性水，出汗后应立即补充。

纠正不良习惯 生活作息要规律，纠正长期熬夜、大量酗酒或是暴饮暴食、不吃早餐等坏习惯。

积极锻炼身体 积极的锻炼可以提高身体的抵抗力，同时也有利于减少脂肪堆积，在预防各类疾病起到积极的作用。