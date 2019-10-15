七旬夫妻坚持健身房里“撸铁”

能每天花时间在健身房“撸铁”（网络流行词，年轻人对健身运动的戏称——记者注）增肌的，绝大多数都是年轻人。但在渝北区一家健身房里，有两位七旬老人却是这里的健身常客，跑步机、椭圆机、坐姿划船训练器等各种器械上，都有他俩的身影。两人基本上每天都是共同前来，一起健身后再携手离开，恩爱默契羡煞旁人。

他们在健身房里挥臂伸腿、快走慢游，传递给世人的不仅是对运动的热爱、对健康的追求，更是为了陪伴对方走过更多岁月的恩爱。

“年纪最大的会员，也是最能坚持的会员”

当接到有一对七旬夫妻长期在健身房锻炼健身这个新闻报料时，记者曾深深地怀疑，这或许又是一种另类的炒作。

10日傍晚，重庆晚报-上游新闻记者来到渝北区这家健身房，试着寻找这对夫妻。说明来意后，店长郭义指了指器械大厅：“老两口正在锻炼呢，一个在慢慢游泳，一个在跑步机上快步走。他们是这里年纪最大的会员，也是最能坚持的会员，基本上每天都来。”

因为是工作日的傍晚，来健身房锻炼的会员并不多。器械大厅的一台跑步机上，邓邦陆快步走的身影非常引人注目，中等身材，神情放松，背挺得笔直，在跑步机上快步走的速度不疾不徐，呼吸均匀……如果不是亲口承认自己70岁，记者很难把她和七旬老人画上等号。

邓邦陆告诉记者，她家就在健身房楼上。今年6月初这家健身房开业，她和老伴在女儿的说服下加入健身大军，成为这里的常客，几个月下来，不仅学了瑜伽，还能“撸”跑步机、椭圆机等各种运动器械。

在跑步机上走了约30分钟，邓邦陆大气不喘，丝毫看不出疲态。稍事休息后，她又来到旁边的固定器械，坐在座椅上后，双脚踩实踏板，开始练起来。她向记者“科普”说，这是坐姿外展训练器，可以用来训练臀部肌肉、大腿外侧肌肉，以保持骨盆稳定和提高跑步走路的速度。“你也可以训练，对塑造优美臀型也很有帮助。”她笑着告诉记者，用坐姿外展训练器在训练腿部力量方面，最开始腿部训练达到的力量只有11公斤，现在已经达到32公斤了，“所以说，经过这几个月的锻炼，腿部肌肉的力量增强了。”

“100个还差得远呢，我平时一般都要做两三百个”

另一边，一位白发苍苍的老人正踩住器械的踏板，两手紧握手柄，身子倾斜，从膝盖上方到胸前，来回地拉动着手柄。他就是邓邦陆的老伴、今年75岁的江自强。

刚才邓邦陆在跑步机上快步走时，江自强去了游泳池游泳——这是他来健身房的必练项目，每次至少半小时以上。

拉动器械手柄时，江自强也像老伴一样给记者“科普”了一番：这个器械名叫坐姿划船训练，可以锻炼整个背部的肌肉群。

“1、2、3……”拉动器械的同时，江自强还跟着节奏报数，很快就做到了100个。“100个还差得远呢，我平时一般都要做两三百个。”江自强颇有些自豪地说。

健身房教练经理杨正才证实了江自强的说法。他告诉记者，江大爷最多能做到300个，按他的岁数来说，这已经是很厉害了。另外，坐姿划船训练是使用有氧器械，不仅可以锻炼背部、手臂、肩部肌肉，还能锻炼心肺功能，这也从侧面说明江大爷的心肺功能很好。

锻炼结束时，江自强说，也许是喜欢游泳的关系，他在坐姿划船训练器上锻炼十分得心应手。“在我看来，各种运动是互补的关系，游泳能增强心肺功能，心肺功能强了，做有氧器械锻炼时就相对轻松，而有氧器械锻炼肌肉，也可以对游泳产生帮助。”

“只要有这个心，90岁都可以来踩单车”

健身房的其他会员对这对老年健身达人既羡慕又佩服，说他们“既在一起强身健体，又天天秀恩爱撒狗粮”。

会员赖小玉告诉记者，几乎每次来锻炼，都能看到老两口，佩服他们的精气神和毅力，也羡慕有人能陪着一起健身。

“我和老伴是经朋友介绍认识的。”邓邦陆告诉记者，他和老伴1974年结婚，一起生活几十年没红过脸、吵过架，有两个子女，除了帮忙带孙子，多数时间都是两个人一起生活，“两个人相处要互相忍让，这样感情才和谐。”

邓邦陆边说边走到老伴旁边，开始踩单车训练。“你看，这个器械还可以训练手臂力量。”她一边踩单车，一边和老伴交流。

江自强说，只要没有其他事，每天傍晚他和老伴都会一起来健身房锻炼一个半小时左右，完了再一起慢慢散步回家，也没觉得这个年龄到健身房锻炼有什么尴尬，“虽然有时候有些年轻人看到我们来这里锻炼，的确会流露出惊诧的神情，但这些对我们来说都没得啥子，主要还是强身健体。哪个说老年人就不能来健身房锻炼嘛，只要有这个心，90岁都可以来踩单车。同时，我也希望自己的身体能够一直健健康康的，尽可能陪老伴走过更多的岁月。”

邓邦陆何尝不是同样的想法。“我把身体锻炼得好一点，不生病，既不给儿女增添负担，也不给老伴添麻烦嘛。”采访快结束时，邓邦陆悄悄地对记者说。

多知道点

中老年人健身房锻炼 这些问题千万别忽视

杨正才在健身行业工作多年，他介绍，随着生活水平的提高，全面健身运动已经越来越成为共识，不少中老年人出现在健身房。他注意到，这些中老年人最开始多是跳操、练瑜伽，近几年开始慢慢接触力量训练以及综合训练，由此说明，中老年人开始注重更系统性的身体锻炼。

杨正才介绍，对于年轻人来说，锻炼的目的是增肌、改善体型和提升气质，而对中老年人来说，锻炼的主要目的是强身健体。中老年人骨密度降低，肌肉开始走向萎缩，关节柔韧性变差，因此锻炼之前，应在教练的指导下进行体测和评估，详细告知自身情况，教练会根据其身体状况和评估情况，来为其选择合适的锻炼器械，一般来说，建议中老年人使用一些简单的固定器械。锻炼时，需要注重动作幅度以及器械的重量。另外，在锻炼时间方面，中老年人需要考虑中途休息，因此，锻炼时间控制在一个半小时为宜，采取锻炼强度较小且持续的锻炼方式。

据介绍，对中老年人来说，除了去健身房，还可以通过慢跑、散步、打太极、游泳、跳广场舞等形式来锻炼身体。锻炼时，如果面色发红、出汗、心率加快，说明运动量合适，就应该慢慢停下来了。（重庆晚报-上游新闻记者 朱婷）