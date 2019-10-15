忽冷忽热秋燥咳嗽，养肺不能“见咳止咳”

“秋老虎尾巴翘三翘，手里扇子摇三摇。”国庆节期间，长沙天气晴朗，阳光灿烂，仿佛回到盛夏，还有些燥热难受。近几日，气温下降，忽冷忽热使年老体弱者、孕妇、儿童都有点吃不消。

在长沙市中医医院(长沙市第八医院)急诊科以及儿科门诊、呼吸内科门诊，国庆节后来就诊的小孩、老人很多，主要是上呼吸道感染、胃肠道疾病等。专家提醒，时至深秋季节，气候干燥，早晚寒凉，养生保健上要做到起居有节，保暖防寒，尤其要注意防燥润肺。

忽冷忽热，呼吸道、消化道疾病患者增多

病例一

3岁的浩浩(化名)依偎在妈妈怀里，不时咳嗽几声，因为发烧，小脸红红的。浩浩妈妈说，10月3日、4日这两天长沙的气温达到37℃，晚上开了空调，没想孩子半晚踢被子，受凉感冒了。另一名抱着小孩看病的中年男子也说：“这天气忽冷忽热，别说小孩，大人也不好招呼。”他坦言，他和小孩都感冒了，自己吃了点药好了些，小孩没有缓解就带到医院就诊了。

【保健提示】

鲍非介绍，进入深秋，由于昼夜温差大、天气干燥，患咳嗽、流感等呼吸道疾病的人数明显增加，此类患者占据儿科门诊人数的一半。因为饮食、受凉等原因导致腹痛、腹泻的患儿也不少，还有小部分是水痘、腮腺炎等感染性疾病患者。

此时长沙的气候，暑热时有，但“一场秋雨一场寒”，天气变化无常，如果调摄不当，照护不周，一些常见的呼吸道疾病如过敏性哮喘、慢性支气管炎、感冒等开始加重或发病。另外，此时人体脾胃功能处于旺盛时期，而又由于寒冷的刺激，人体的植物神经功能发生紊乱，胃肠蠕动的正常规律被扰乱，必然会加重胃肠功能负担，所以胃肠疾病易增加或复发。

鲍非提醒，干燥、寒冷的天气虽不能改变，但可以尽量改变室内环境。首先要保持适宜的温度和湿度，每天可用湿拖把拖拖地或在室内放一盆水，增加湿度。其次是定时通风，每天早晚开窗通风15分钟，既可让氧气充足、空气新鲜，又可降低室内空气中病毒细菌的密度，减少疾病的发病率。适当多喝水，蔬果保持新鲜卫生。天气变化时，及时增减衣物。感冒发烧时，可适当多喝水，及时更换汗湿的衣服。出现腹泻时，多数患儿经过调整饮食，口服药物会在一周左右病愈，如果剧烈腹泻引起脱水、发热等情况，应及时就医处理。同时要注意腹部保暖，少吃生冷油腻的食物，饭前便后要洗手，注意饮食卫生。

气候干燥秋咳声声，养肺不能“见咳止咳”

病例二

50岁的陈先生有着30多年烟龄，平时嗜食辛辣、有熬夜的习惯。最近，他感觉咽干、干咳痰少、口唇干裂、大便干结，容易手脚心热，每天临睡前总是咳嗽，夜间做梦，休息不好。到医院检查，没有大毛病。考虑为秋燥引起的咳嗽，建议减少抽烟，不熬夜，少吃或不吃辛辣刺激食物，多吃滋阴润肺的食物，如桑叶、沙参、玉竹、百合、麦冬、杏仁、川贝、雪梨等。

【保健提示】

蔡植介绍，外感咳嗽有热咳、寒咳、燥咳之分，药物亦有寒凉、温热之别。因而，咳嗽治疗的总体原则是，风热咳嗽者，宜选用清热化痰类偏寒凉的药方;风寒咳嗽者，宜选用辛温化寒类偏温热的药方;阴虚燥咳者，宜选用滋阴润肺止咳类性平的药方。

临床上，常见一些“感冒易好，咳嗽难治”的病人。蔡植表示，对大部分人来说，咳嗽只是一种不舒服的病理感受，在中医看来，咳嗽更是人体驱邪向外的表现，治疗不能单纯“见咳止咳”，而需按照不同的病因分别用药。

比如，风热感冒所引起的咳嗽通常伴随着发热、鼻塞、舌苔黄腻、有黄痰等症，此时应适当清热、泻肺火，如用鱼腥草、桑白皮、黄芪等煎茶。而风寒感冒引起的咳嗽，可表现为寒咳，常伴随着流清鼻涕、舌苔偏白、咳痰白，没有明显的喉咙痛，可以用苏叶、杏仁、荆芥、防风等煎茶。注意此两味茶饮均不宜久服，同时避免冷饮凉食、肥甘油腻类食物。

秋燥综合征，仅靠补水不够还应对症处理

病例三

58岁的杨女士最近总是口干舌燥，每天早上洗脸感觉脸上紧绷绷的，唇部也出现脱皮等现象。她本来就有冠心病、高脂血症病史，这些年遵医嘱，除了按时服药，还养成了良好饮食、喝水习惯。即使平时不渴，也注意定时让自己补水。为对抗秋燥，她有意识地多喝水，坚持十几天下来，杨女士渐渐感觉有些不对劲，先是胃胀、食欲不振，偶尔还会感觉头晕、心慌。她赶忙去医院看医生，检查后没有大碍，专家表示应是过量喝水惹的祸。

【保健提示】

李文龙介绍，秋季燥邪易伤人体津液，津液耗，就会出现燥象，表现为口干、唇干、鼻干、咽干、舌干少津、大便干结、皮肤干甚至皲裂。肺喜润而恶燥，肺的功能必然受到影响，就会出现鼻咽干燥、声音嘶哑、干咳少痰、口渴便秘等系列秋燥综合征。

“现在很多人推崇多喝水来促进体内代谢，多喝水能防燥，也能降低血液黏稠度，预防血管栓塞，预防中风，但关键是要掌握科学的喝水方法。”李文龙说，若方法不当，摄水过多，可能加重心、肾负担，反而危害身体健康。

秋燥的致病原因有很多，对于“秋燥耗损津液”这一类型的人，一般多饮水，多吃芝麻、蜂蜜、银耳、青菜之类的柔润食物，以及苹果、葡萄、香蕉等水分丰富的水果，能起到较好的滋阴润燥效果。但燥咳并非喝水或简单吃些滋阴润燥的食物就能解决问题。其次，秋天燥邪太过的人，会对人体的肝气造成损害，容易引起情绪波动、内分泌紊乱、月经失调、心慌心悸、失眠等问题，这时不但要润燥，还要疏肝解郁。此外，秋燥中的凉燥容易滞涩气机，这类患者会出现胸闷喜叹气、两肋容易胀痛、嗳气、郁郁寡欢、情绪波动时易腹痛腹泻，女性易出现乳房胀痛甚至痛经等症状，此时仅润燥不够，还需对症处理，使人体气机得以顺畅。

防心脑血管疾病，注意保暖保持心情开朗

病例四

最近气温忽高忽低，74岁的陶爹爹不慎着凉，出现胸部闷痛、呼吸短促，被医生诊断为冠心病入院。所幸送医及时，经过吸氧、护心等对症支持治疗，病情缓解。

【保健提示】

“秋季寒暖反复，昼夜温差大，抵抗力较弱的老人难以适应气候骤变，尤其是原来有心脑血管疾病的患者，容易导致复发。”蔡植表示，秋季早晚温差大，冷热失常，寒气乘虚而入，引发人生病。虽有春捂秋冻的说法，但应根据自己的抗寒、抗病能力量力而行，老人、小孩和有基础疾病的人群不宜秋冻。市民外出最好携带外套，应对天气变化。

蔡植提醒，晚秋季节，心肌梗死发病率明显增高，尤其是秋冬之交为高峰期。研究表明，秋冬之交血压较夏季增高20毫米汞柱左右，因此容易造成冠脉循环障碍。此时日常饮食注意多摄入含蛋白质、镁、钙丰富的食物，既可有效预防心血管疾病，也可预防脑血管意外的发生。切忌进食过饱，晚餐以8分饱为宜，晨起喝杯白开水，以冲淡血液。日间多喝淡茶，坚持每天喝2～3杯茶水，对心脏有保健作用。

另外，注意生活规律不要随意打破，在起居上要早睡早起，坚持参加些有益身心的娱乐活动，如散步、打太极等。同时适当多晒太阳，不仅有利于骨骼健康，也能保持心情开朗。