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儿童安全座椅 选购看三点

2019年10月15日08:05 来源：人民网-生命时报

　　为了保证乘车安全，越来越多的家长为儿童配备了安全座椅，其中进口品牌颇受青睐。面对纷繁复杂的进口品牌，如何选购品质过硬、安全可靠的儿童座椅产品，提醒家长选购时可从三个方面入手：

　　看中文标识和使用说明书。根据国家强制性标准要求，合格的儿童安全座椅产品应该有完整的中文标识和说明书，应包括制造商名称或标志、制造年份、警告标识等内容，同时须在产品上标注CCC标识。说明书中应详细告知适用车型、安装方式、注意事项等。

　　关注外观、关键零部件和乘坐舒适度。家长检查儿童安全座椅是否存在潜在危险，应关注安全带卡扣等关键零部件，可以进行徒手卡扣插拔试验，尽量不要选择太紧或者太松的卡扣，以免造成不必要的伤害。此外，应关注座椅主体是否有锋利割手的尖端锐边，是否存在夹手危险等。同时，不要选择颜色鲜艳、有刺鼻气味的布套，以免甲醛等有害物质超标。

　　查看入境检验检疫证明。正规渠道进口的儿童安全座椅经过层层筛选和检测，合格后会得到一张属于自己的“合格证”，也就是《入境货物检验检疫证明》，有了合格证，各类儿童安全座椅便可以上架销售，消费者也就可以放心购买了。▲（北京市朝阳区市场监督管理局原商务中心区工商所供稿）

(责编：许晓华、李轶群)


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