助行器要有刹车装置
老人腿脚不利索，除了拐杖，还可用助行器。若其关键部件存在质量问题或使用不当，有可能引发使用者摔伤、致残等安全事故。针对助行器存在的安全隐患，消费者选购、使用时要注意以下几点：
尽量选择产品齐全的大型专卖店购买助行器，不要买三无产品。通过网络购买时，尽量选择生产企业的官网或网购平台官方旗舰店。
选购时应仔细检查外观并试用。质量较差的产品做工粗糙，连接件配合间隙较大，试用时晃动感强烈，有失稳趋势。试用时应调节相关部件，检查是否顺畅。
根据使用者身体状况，选择适合的产品。下肢功能重度障碍、平衡能力欠佳，以及单侧下肢无力、全身或双下肢肌力降低或协调性差者，适合框式助行器；双下肢功能轻度障碍或平衡能力稍差，但双手具有一定支撑力，能保持连续行走者，适合轮式助行器。
轮式助行器应选择有刹车装置的产品，带座轮式助行器必须同时安装刹车制动和驻车制动器，并在选购时试用，检查制动效果。
使用中应经常检查支脚垫破损程度和闸线松紧，并及时更换、维修。外出使用带座椅的助行器时，应选择平坦路面，避免失衡摔倒。坐下前必须闭合驻车制动器。▲（北京商务中心区工商所供稿）
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