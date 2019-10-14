教育部卫健委联合加强学校预防艾滋病教育工作

近日，教育部、国家卫生健康委联合部署加强新时代学校预防艾滋病教育工作。

两部委要求各级教育行政、卫生健康部门认真落实党中央、国务院决策部署，牢固树立健康第一的教育理念，高度重视学校预防艾滋病教育工作，深化学校健康教育，帮助学生养成健康文明的行为方式和良好的生活习惯，不断提高健康素养。学校要加强组织领导，加大工作力度，落实各项防控措施。疾病预防控制机构要积极主动提供专业指导和技术支持。

两部委要求教育行政部门把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育和社会实践教育各环节，引导学生培育和践行社会主义核心价值观。将婚恋教育纳入普通高等学校、中等职业学校教育内容，强化学生的尊重意识、诚信意识和责任意识，引导树立文明、健康的婚恋观念。根据不同教育阶段青少年身心特点开展健康教育活动。

教育行政、卫生健康部门要研究制定符合实际的宣传教育方案，将艾滋病综合防治教育纳入教育计划。鼓励将大学生预防艾滋病教育跨校学分课程等纳入教学内容。医学类、师范类院校在教学计划中增加艾滋病综合防治相关内容。疾病预防控制机构进一步完善符合青少年学生特点的艾滋病防控核心信息和警示案例，提高学生预防艾滋病能力，支持学校开展预防艾滋病教育。学校坚持经常性与重要时间节点相结合，充分发挥新媒体作用，全面普及预防艾滋病等健康知识。

同时，要求各级教育行政、卫生健康部门每年定期召开学校艾滋病防控会商会议，研究综合防控对策，督促学校和疾病预防控制机构落实防控措施。疾病预防控制机构按照属地管理原则，加强与学校沟通，了解学生感染途径和影响因素。疾病预防控制机构和抗病毒治疗定点医疗机构依法开展学生艾滋病感染者流行病学调查、综合干预和抗病毒治疗等工作。

两部委要求学校增强预防艾滋病综合干预服务能力。教育行政、卫生健康部门要及时总结艾滋病防控工作经验，逐步扩大艾滋病检测咨询和综合干预服务范围。探索利用“互联网+综合干预”“互联网+检测”等新手段，帮助学生识别易感染艾滋病危险行为、知晓寻求帮助的途径和方法。疾病预防控制机构优化自愿咨询检测点等布局。

教育行政、卫生健康部门要加强宣传和倡导，动员全社会关心学生身心健康和成长成才，为学校预防艾滋病教育创造良好氛围。激发相关学生社团、学生预防艾滋病志愿者积极性、主动性、创造性，将学生参与预防艾滋病志愿活动纳入学生志愿服务管理和社会实践。

两部委要求发挥专家作用，为学校提供预防艾滋病教育技术指导和专业咨询服务。卫生健康部门统筹加大学校预防艾滋病教育经费投入和技术支持。教育行政部门加强专兼职健康教育师资队伍建设。学校配备数量充足的校医，不断提高校医服务师生健康能力，提供工作经费，通过各种渠道积极争取社会支持，提高学校开展预防艾滋病教育能力。