中国老年保健医学研究会自然疗法分会在京成立

我国老年人慢病呈现发病率高、控制率低、医疗资源消耗高、死亡率高，即“三高一低”的特征，成为亟待解决的紧迫问题。为进一步促进患者在慢病康复期做到治标治本，2019年10月12日，中国老年保健医学研究会自然疗法分会成立大会暨学术论坛在北京举行。

“自然医学是人类最早的医学，自然疗法是基于健康的底层逻辑，利用饮食、营养素、运动、心理、音乐、书画等要素的优化组合，形成个体化的干预方案，提升人体的免疫机能，恢复人体自愈力，达到促进健康和疗愈疾病的目的”。中国老年保健医学研究会会长高松柏教授在大会主旨报告中指出，近几十年来，随着营养基因组学、分子生物学和表观遗传学的兴起，自然医学的理论、实践与工具均有了长足的进步，作为保障人类健康的三大医学（自然医学、传统医学、现代医学）之一，自然疗法以安全性高、调理效果好、材料来源方便、大多数干预措施为非医疗行为、个人和家庭可实施等特点，将会在健康促进和慢病疗愈方面发挥越来越重要的作用。

高松柏强调，面对我国占总死亡人数88%、占疾病总负担70%以上的慢性病；面对实施健康中国行动的艰巨任务，面对着广大人民群众对健康促进和疾病疗愈的渴望；我们不仅需要现代西医、传统中医，同时，也需要自然医学的加盟和促进。

中国老年保健医学研究会自然疗法分会新任会长马金昌介绍，分会成立后，首先，要针对原发性高血压、糖尿病和癌症三大慢病，继续开展自然疗法调理的科学研究，并尽快制定出台一套安全、有效、低成本、易掌握、可负担的，以个人和家庭为主要实施者的自然疗法调理社团标准。

中国人民解放军军事医学科学院生物化学博士石法武指出，通过自然疗法调理，原发性高血压、糖尿病和癌症等部分慢病，可以提高患者生命质量，节约医疗资源。在前期案例中患者及家人在调理过程中认识到疾病发生的原因，改变了过去不健康的生活方式，成为健康生活方式的宣传者，达到了分会所倡导的“一人调理，群体受益”的目的。

中国人民解放军天津疗养院院长、中国人民解放军第四六四医院院长白玉表示，自然疗法作为治疗方案中的一种，通过营养、运动、心里等方面的干预治疗，不但受到了患者的认可，同时也受到了政府及医疗系统的关注。我们要尊重科学，坚守科学操守、职业操守，努力将自然疗法成为一个学科。

据了解，中国老年保健医学研究会自然疗法分会将牵头研制以健康管理为重点的互联网自然疗法信息化管理平台，为个人、企事业单位提供健康管理和自然疗法服务。