第三届生命科学峰会在秦皇岛开幕
10月10日，第三届生命科学峰会在秦皇岛市北戴河新区国家生命健康产业创新示范区举办。本次峰会由联合国项目事务署与秦皇岛市人民政府联合主办，聚焦“科技推动慢性病智能化管理，创新引领健康产业可持续发展”。峰会现场，秦皇岛市常务副市长李国勇、北戴河新区管委主任彭云、联合国项目事务署中国首席代表罗响等发表致辞。
北京大学第一医院内分泌科郭晓蕙教授，中国微循环学会糖尿病与微循环专业委员会主任委员孙子林教授，中国疾病预防控制中心健康传播中心崔颖主任，中国药科大学江苏省代谢性疾病药物重点实验室孙宏斌主任，荷兰卫生委员会营养委员会委员Ellen E. Blaak等专家学者在“数字医疗改变慢病防治”论坛上分别发表了主题演讲。
面对互联网时代的新形势，医疗健康和信息科学技术融合，科技创新推进精准医疗需求和个性化健康管理普惠化。人工智能、大数据等数字手段的加入，为慢病患者提供更精准和个性化的健康管理。传统的糖尿病管理方式忽视对慢性病并发症早期筛查工作，通过数字化手段筛查、监测糖尿病并发症发展状况，建立分级糖尿病管理系统，依照患者实际情况进行有针对性的防控，改进糖尿病防治管理全流程。从糖尿病管理入手，推动其他慢性病病种加入智能化管理平台当中。
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