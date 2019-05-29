发挥职能 转换优势 秦皇岛推动生命健康产业发展

“今后，北戴河生命健康产业创新示范区一定会成为标杆，因为这是国家赋予我们的职责。示范区的主导产业从名称上已被明确，不仅要对人类全生命周期进行研究，还要在此基础上进行创新。例如，在现有模式的基础上，有效应用最高端的医疗技术、医疗器械等，并起到示范带动作用。同时在一定时间内，通过园区的建设与发展，缩短我国生命健康产业与国外先进水平之间的差距。”北戴河新区管委会主任彭云在5月28日举行的第六届中国国际服务贸易交易会——北戴河生命健康产业暨国家区域医疗中心推介会上如是说。

北戴河新区管委会主任彭云在推介会上介绍健康产业示范区

据了解，本次推介会旨在贯彻落实“健康中国”战略，紧抓京津冀协同发展重大机遇，充分利用北戴河生命健康产业创新示范区的区位、资源、政策等优势条件，大力引进更多战略投资者和高端技术人才，助力建设秦皇岛国家区域医疗中心，努力培育生命健康产业新动能、增创生命健康产业发展新优势。

发挥职能 推动生命健康产业发展

推介会上，秦皇岛市政府副市长冯志永对北戴河生命健康产业发展优势和发展思路进行了解读。他表示，秦皇岛市国家区域医疗中心城市的设立，是为缓解当前医疗资源供给侧结构性矛盾，可解决群众异地就医尤其是跨区域就医问题。国家实施优质医疗资源扩容下沉工程，利用国内一流、国际领先的高水平医院与地方医院合作建设区域医疗中心，主要承担区域内疑难危重症的诊断治疗，示范、推广适宜有效的诊疗技术，为地方培养临床技术骨干和学科带头人，满足人民群众就近享有高水平医疗的需求。秦皇岛正以北戴河生命健康产业创新示范区和国家区域医疗中心为载体，把生命健康产业作为产业升级和城市转型的战略切入点，着力构建“医、药、养、健、游”五位一体的大健康产业集群。

“秦皇岛作为疏解非首都功能的一个重要节点城市，在京津冀协同发展中承担了教育、科研、医疗、高新技术等职能，起着至关重要的作用。”彭云指出，正是处于京津冀协同发展的大背景下，为进一步贯彻“健康中国”理念，国家设立了北戴河生命健康产业创新示范区，示范承接了其中的医疗资源和教育资源职能。

对于北戴河生命健康产业创新示范区的功能和优势，彭云进行了详细阐释，“在北戴河新区设立生命健康产业创新示范区，首先是秦皇岛所承担的京津冀协同发展职能，是根据自然条件、资源和优势及发展定位确定的。从总体来看，除‘医、药、养、健、游’外，如何利用北戴河作为国际知名旅游度假胜地的金字招牌，充分发挥旅游优势的同时把优势进行转换，吸引更多的消费者。秦皇岛处于我国东北和华北的咽喉结合部，对外辐射和服务的人口应该在3亿人左右，辐射力非常强。示范区的建立不仅为秦皇岛注入了新的发展活力，也提供了强大的发展动力。”彭云表示，秦皇岛去年旅游度假人口为6000万人次，但这只是目前人均消费平均在一千元左右较为低端的旅游度假。如果把旅游人口转换为医疗旅游人口，按目前国际通行标准，人均消费产值规模巨大。

发展四大产业 示范区实现1000亿元目标

据彭云介绍，示范区积极探索构建“政、产、学、研、用”为一体的新型产业发展模式，努力建设成为我国高端医疗服务聚集区、京津冀生物技术创新转化基地、生态宜养地、环渤海体育健身基地、国际健康旅游目的地。力争到2030年，生命健康产业年增加值达到1000亿元。

对于1000亿元的目标，彭云解释说，“这一目标主要围绕四大产业来实现。首先是处于主导地位的医疗康养业。即通过引进高端医疗技术和医疗器械，聚集和辐射并满足周边高端健康人群的需求，形成新社区。据入驻企业提供的数据，一位普通用户在高端体检、健康管理到细胞治疗、免疫治疗等项目上的消费应该在20万左右。以去年来秦皇岛旅游假的人口6000万为例，进行医疗游的人约占总数的1%，即60万人。若按照每人消费10万元计算，能达到600亿元；其次是医疗交易和贸易产业，目前设想是利用区域政策优势，建立一个保税自贸区和高端药品器械全国交易中心，从交易额的估算，应该能达到100亿元；再次是通过做高端医疗器械，建立医疗器械港和医疗器械园区，希望能够形成至少100亿的产值；最后是发挥现有优势，做大做强高端旅游度假产业。通过高端旅游人口的引入和高端旅游业发展，达到200亿到300亿的产值。目前，整个示范区正在重点发展这四大产业，未来形成1000亿的规模，应该还是可以的。”

彭云进一步介绍了实现1000亿元目标的思路，他表示：“首先是发展医疗康养度假产业，建立研发平台和孵化平台，通过发展产业来带动医疗康养人才的入驻；然后是从生态的角度，园区内规划了占地5000亩的生态湿地大湖，吸引周边项目入驻。也就是说，通过产业引入和基础设施生态环境的改善来吸引社会资本，目前已经引入了北大资源、远盟等投资规模在30亿元以上的项目。把产业做起来之后，一定要强化周边区域的环境和配套设施。例如在旅游产业方面设立五星级酒店、在医疗器械产业建立医疗器械港等等。目前，围绕1000亿的目标，示范区正在逐步推进。”

此外，推介会上，秦皇岛市发展和改革委员会主任杨学功对秦皇岛国家区域医疗中心的3个支撑性项目和10项配套政策进行了推介。大湾汉唯（广州）医药科技集团、北大资源集团等已签约的重点企业也表示，将充分利用国家区域医疗中心的利好机遇和示范区先行先试政策优势，加快推进在北戴河新区的合作项目，进一步深化合作细节，争取项目尽早开工建设。