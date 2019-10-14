加拿大研究显示：多吃大豆降血脂

加拿大多伦多圣迈克尔医院近期发表在《营养学杂志》上的新研究显示，大豆蛋白具有降低胆固醇的作用。

此前，美国食品和药物管理局（FDA）提出了将大豆从有益心脏健康食品清单中删除的计划，但研究人员仍希望通过进一步研究，确定大豆究竟对心脏健康有益还是有害。他们综合分析了46项相关荟萃试验的数据，其中43项提供了关于总胆固醇的数据，41项考察了大豆蛋白对低密度脂蛋白胆固醇，即坏胆固醇的影响。分析结果显示，大豆蛋白使成年人的低密度脂蛋白胆固醇降低了3%~4%。这一数值虽然较小，但对预防心脑血管疾病已能起到较显著作用。

该研究的主要作者大卫·詹金斯博士说，尽管新研究存在一定的局限性，比如纳入的试验数据仍需扩大等，但其结果可以证明，大豆蛋白与心脏健康存在密切关系。习惯于食用高饱和脂肪食物或肉类的人，如果能够多吃一些豆制品，其胆固醇水平降低幅度会更加明显。 “加拿大卫生部最近发布了一项《食物指南》，强调加拿大人应当多吃富含植物蛋白的食物。这与我们新研究的结果是一致的。” 詹金斯博士建议，公众应考虑将植物为基础的饮食作为一种健康选择。▲ （周 铭）