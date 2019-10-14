每天吃足量蔬果有助防慢病

中国营养学会曾公布一组调查数据：2012年我国城乡居民平均每人每日蔬菜的摄入量为269.4克，与2002年相比，总体平均蔬菜摄入量下降，农村居民减少了29.5克。城乡居民每天人均水果的摄入量为40.7克，处于较低水平。中国营养学会常务理事、河南省营养学会副理事长李文杰说，摄入足量、合理的蔬果非常重要，可以提供维生素、矿物质、膳食纤维等营养物质。此外，蔬果中还含有植物化学物，如白藜芦醇、花青素、番茄红素等，对促进人体新陈代谢、预防慢病有积极作用。

蔬果不应只是 餐桌上的“配角”

当前，许多人偏爱动物性食物，还有些人认为面食、米饭才是真正的饭，蔬果只是餐桌上的“配角”。

这些生活方式和饮食结构，导致城市中的肥胖人群越来越多，由肥胖引起的慢性病也增多，如糖尿病、高血压、高血脂等。这些疾病在某种程度上与食物的选择、烹饪习惯、膳食习惯有密切关系，多吃蔬果，改变饮食结构，有助于预防慢病。李文杰介绍，具体来说，摄入充足的蔬果有以下3点好处：

1.减少热量摄入。有意识增加蔬果摄入，主食等产生热量的食物自然就会摄取少，使得膳食结构趋于合理。

2.补充易缺乏的微量营养素。在我国现阶段的膳食中，人们常缺乏一些维生素和矿物质，但蔬菜中富含这些营养物质，如维生素C、β-胡萝卜素、钙、磷、钾、铁等。

此外，果蔬还富含多种植物化学物，对人体健康具有有益的生物学作用。

3.促进新陈代谢，减少热能、脂肪在体内的吸收。蔬果中富含丰富的膳食纤维，可以促进肠道蠕动。此外，蔬果还能帮助机体排毒，减轻肝脏负担。

每天应摄入食物

12种以上

现在生活节奏加快，尤其对于生活在城市中的人来说，蔬果摄入显得尤为重要。李文杰说，现在食品的成品、半成品更加频繁地进入了厨房，这些便利的产品往往热量较高，使得人们摄入的营养素并不全面，所以，要特别注意蔬果摄入不全带来的饮食问题。

从饮食结构上来说，《中国居民膳食指南》中提到，每天的膳食应当包括薯类、蔬果类、畜禽肉蛋奶类、大豆坚果类等食物，建议平均每天摄入12种以上食物，每周25种以上，食物多样、谷类为主是平衡膳食模式的主要特征。并且提倡餐餐有蔬菜，推荐每天摄入300~500克蔬菜，深色蔬菜应占摄入蔬菜总量的1/2；天天吃水果，推荐每天摄入200~350克新鲜水果。

李文杰提醒，蔬果要选择新鲜的，变质的水果会对身体有害。蔬菜制作时可以先洗后切、急火快炒，以减少蔬菜中维生素的损失。