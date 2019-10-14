婴儿超低血糖原因找到了

近日，在复旦大学附属儿科医院，一个罕见的胰腺“长在胃上”，导致超低血糖、生命垂危的婴儿，经多科室联合精准治疗康复出院。

患儿出生第二天因超低血糖导致无力吃奶。在当地医院住院时，经高糖持续静脉输注治疗，仍出现持续低血糖继发惊厥、呼吸暂停，最低血糖仅0.6毫摩尔/升 （正常为3.9毫摩尔/升～5.6毫摩尔/升）。转诊至其他专科医院治疗后，多种国内外已知的药物超高剂量使用，仍无法稳定血糖。

在复旦大学附属儿科医院内分泌遗传代谢科住院后，患儿被诊断为先天性高胰岛素血症。内分泌遗传代谢科主任罗飞宏教授说，先天性高胰岛素血症是一种罕见病，由于遗传的缺陷导致胰腺不加控制地释放胰岛素，从而引发不同程度的低血糖，患者救治不及时通常导致不同程度的脑损伤，表现为癫痫、智力低下，重者死亡。

在复旦大学附属华山医院PET中心专家的协助下，患儿的病灶找到，影像数据提示患儿的病灶并不位于胰腺内部，而是罕见地出现在胃部。但胃镜多部位活检又均未发现病灶。在国内已知可用药物对该患儿均无效的情况下，复旦大学附属儿科医院内分泌遗传代谢科、外科、消化科、麻醉科、重症医学科等专家反复讨论，确定由外科主任董岿然采用腹腔镜手术探查PET-CT提示的病灶部位，结果发现患儿的胰腺存在发育畸形。正常的胰腺类似舌头，是一个长条形的结构，而患儿的胰腺在中部长出一个凸起，并粘连在胃窦部，这是胰岛素分泌异常的原因所在。董岿然经过细致的分离，完整地切除了这个异位胰腺。

经过10天左右的术后康复，患儿停用所有药物，自主饮食，血糖正常稳定，近日康复出院。