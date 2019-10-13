科普：ADHD量表知多少（二）

ADHD的表现主要是注意力不集中、多动和冲动等，但不少孩子在患有ADHD的同时还伴有其他疾病，如对立违抗障碍、品行障碍、广泛性焦虑障碍、重性抑郁、双相情感障碍、抽动障碍和物质滥用等1，我们将其称之为共患病。今天我们就来讲讲评估ADHD共患病的量表。

一、Conners父母症状问卷(Parent Symptom Questionnaire, PSQ)

PSQ量表是Conners编制的父母用儿童行为评定量表，内容简单易懂，家长仅需5～10分钟即可完成，主要评估儿童注意缺陷多动障碍，能够反映药物治疗的效果，是儿童心理障碍的临床工作中的一种有用工具2。

表1. PSQ的具体内容1

PSQ量表可评定出品行问题、学习问题、心身问题、冲动-多动和焦虑5个因子3，其中各因子项目分布如下：

因子Ⅰ：品行问题，包括2，8，14，19，20，21，22，23，27，33，34，39；

因子Ⅱ：学习问题，包括10，25，31，37；

因子Ⅲ：心身问题，包括32，41，43，44，48；

因子Ⅳ：冲动-多动，包括4，5，11，13；

因子Ⅴ：焦虑，包括12，16，24，47；

多动指数：4，7，11，13，14，25，31，33，37，38。

每项目分0~3四级评分，分别为0：无；1：稍有；2：相当多； 3：很多。将项目得分相加除以项目数即为Z分1。原量表规定，多动指数≧1.5分作为划界分，不过为了更符合我国儿童的实际情况，在不同年龄、性别的Z分为0.8～1.3，得分大于此分即有ADHD的可能2。

二、 Conners教师评定量表(teacher rating scale, TRS)

TRS是一个教师用行为量表，该测试约需 5~10 分钟，用于 6~17 岁的儿童，目前常用的是1978年修订版的28项量表。Conners教师评定量表可以从教师的角度对儿童在学校的行为进行较为全面的评估，对ADHD儿童的诊断敏感，并能够反应药物治疗效果，是一种客观的评价工具4。

表2. TRS的具体内容1

在TRS量表中，我们通过分析可得到3个因子，包括品行问题、多动以及注意缺陷-被动3，其中各因子项目分布如下：

因子Ⅰ：品行问题，包括4，5，6，10，11，12，23，27；

因子Ⅱ：多动，包括1，2，3，8，14，15，16；

因子Ⅲ：注意缺陷-被动，包括7，9，18，20，21，22，26，28；

多动指数：包括1，5，7，8，10，11，14，15，21，26。

计分规则同PSQ量表1。

写在最后：

家庭和学校是学龄期儿童活动的重要场合。家长对自己的孩子观察细微，是评价儿童行为的重要来源。教师面向的是一个群体，在儿童之间有比较，因此评价儿童行为更为客观，尤其是多动、攻击等外向性问题。作为家长，要对孩子的疾病有一个充分认识，在条件允许的情况下还可以跟老师多多沟通，一起来为孩子创造一个良好的治疗环境。

参考文献：

1.冷方南主编. 儿童多动症临床治疗学(修订版). 人民军医出版社. 2010.

2.林雁，李雪荣，黄春香，等. Conners父母症状问卷的中国城市常模[J]. 中国临床心理学杂志，2001，7(4)：241-243．

3.郑毅, 刘靖主编. 中国注意缺陷多动障碍防治指南(第二版). 中华医学电子音像出版社. 2015.

4.儿童行为评定量表全国协作组. Conners教师评定量表的中国城市常模[J]. 中国实用儿科杂志，2001，16(12)：716-719．

（文章来源：北京医学奖励基金会）