2020年ADHD关爱周暨青少年心理健康校园行活动在京启动

4月25日，“2020年ADHD关爱周暨青少年心理健康校园行”在北京启动，活动由中国青少年发展基金会联合中国青年出版（总）社、世界卫生组织儿童心理卫生科研与培训合作中心、亚洲ADHD联盟、人民网·人民健康等12家组织联合主办，西安杨森制药有限公司支持。中国关心下一代工作委员会办公室主任陈江旗先生，中国青少年发展基金会党委书记、理事长郭美荐先生，中国青年出版社总社党委书记、社长皮钧先生通过网络线上出席了会议并致辞。

少年强，则国强，儿童和青少年是国家的未来和希望。本次活动旨在贯彻落实《儿童青少年心理健康行动方案(2019—2022年)》促进中国儿童及青少年身心健康发展，围绕中国青少年人群心理健康问题，搭建政府、医院、学校、媒体、科研院所和社会力量联动机制，促进儿童及青少年心理健康发展提供支持。

亚洲ADHD联盟主席、首都医科大学附属北京安定医院主任医师郑毅教授致辞

注意缺陷多动障碍（Attention Deficit Hyperactivity Disorder，简称ADHD，俗称多动症）是一种起病于儿童时期、以与发育水平不相符的注意缺陷、多动和冲动为主要表现的神经发育障碍。启动仪式上，亚洲ADHD联盟主席、首都医科大学附属北京安定医院主任医师郑毅教授对注意缺陷多动障碍进行了科普。世界卫生组织儿童心理卫生科研与培训合作中心主任、南京脑科医院柯晓燕教授对中国ADHD诊疗的现状及科学诊疗方面进行了介绍。目前中国ADHD患病率为6.3%，患儿数量预计有2300万，而就诊率却仅为10%，仅仅有三分之一左右的家庭接受正规治疗，家长对ADHD疾病认识不足。

世界卫生组织儿童心理卫生科研与培训合作中心主任、南京脑科医院柯晓燕教授分享中国ADHD诊疗现状

与会嘉宾认为，针对目前我国ADHD患儿的现状，“医教结合”模式能帮助学校了解专业的医疗诊治，携手医院帮助患儿及其家庭，形成学校医院家庭三位一体的干预网络，呵护特殊儿童的成长。华东师范大学附属紫竹小学党支部副书记翁春花女士、上海复旦大学附属儿科医院心理科副主任朱大倩女士、上海复旦大学附属儿科医院党委书记徐虹女士通过视频连线对上海ADHD医教结合模式进行了案例分享。华东师范大学附属紫竹小学以专项课题研究为引领，邀请复旦儿童医院心理科的医生为家长和教师做专题培训以及心理宣教，通过医生深入学校进行ADHD的普及，让更多的老师和家长了解到ADHD。开展“ADHD儿童行为干预训练”帮助患儿在医院接受专业的治疗，在学校接受专业的辅导，帮助孩子训练的注意力，消除其他孩子和家长对ADHD患儿的歧视。复旦大学儿童医院心理科ADHD俱乐部开展多种活动，进行科普教育、艺术绘画、技能比赛，为孩子营造多彩、温暖、快乐的时间与空间。

北京儿童医院精神心理科主任医师崔永华教授与朝阳区教委德育科郭楠老师共话医教结合

北京儿童医院精神心理科主任医师崔永华教授和北京市朝阳区教委德育科郭楠老师就朝阳区推行“医教结合”模式进行了分享。北京市朝阳区以“医教结合”中小学生心理健康评估项目为切入点，形成“中小学生心理健康管理服务模式”，项目覆盖全区所有小学关键年级、初高中全部年级，3年累计有16万余名学生接受心理体检。针对学生、家长和教师三个不同群体，开展中小学生心理健康评估项目，构建“网上家长学校”课程体系，开设讲座、团体活动对教师进行专业培训，并且为加强学校对心理健康教育工作的重视和成效，通过绩效考核、督导评价等方式对学校开展心理健康教育的效果进行评价。

据了解，青少年心理健康校园行活动将在全面开学之后在全国各地小学陆续举办，邀请当地ADHD领域医生作为主讲专家，面对教师和家长开展线下讲座。活动覆盖北京、上海、广州、杭州、成都、西安、郑州等重点城市，共举办260场讲座。通过介绍ADHD在中国的情况，关注ADHD儿童的要求与沟通问题，提高家长和老师对ADHD疾病认知，促进学校、教师与家长积极行动与沟通，搭建ADHD医教结合诊疗模式。

与此同时，在关爱周活动期间，主办方还在微博、抖音等社交平台上发起了主题为#yes你很OK#的挑战赛，主持人尼格买提作为中国ADHD关爱大使率先发布挑战视频，鼓励ADHD患儿，共同护佑孩子们的健康成长，该活动吸引了众多明星和公众参与。

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