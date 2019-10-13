科普：ADHD量表知多少（一）

ADHD量表知多少（一）

面对整天上蹿下跳的淘气宝宝，不少家长疑虑：我家孩子是不是得了ADHD？带孩子去医院检查的时候，也都经历过上述场景，需要按照医生的要求填写ADHD症状评估量表。

我们知道，父母是与孩子接触最密切的人，对自己的孩子观察细微，故而父母评定量表是对孩子行为进行评定的方法中应用最广泛的一种。

SNAP-IV量表是目前ADHD筛选、辅助诊断和治疗后疗效评估最常用的量表之一1。18项SNAP-IV（SNAP-IV-18）和26项SNAP-IV（SNAP-IV-26）等版本是绝大多数时候医生让家长填写的。

表1. SNAP-IV-18的具体内容1

表2. SNAP-IV-26的具体内容1

可以看出，SNAP-IV-18分为两个部分，其中1~9项描述行为与注意力是否集中有关，10~18项描述行为与是否多动冲动有关。而SNAP-IV-26由26个条目组成，分为三个部分，前两部分和SNAP-IV-18相同，最后一部分即19~26项描述行为与对立违抗有关。

两个版本的SNAP-IV量表均按0~3分进行4级评分，0分表示完全没有，3分表示很多。计分方法为计算各分量表项目的均值（即分量表总分/9），得分小于1为正常范围2。

这里特别指出，家长在填写量表时需要注意的几点2：

1．谁平时管理孩子学习生活比较多，最好就由谁来填写。

2．请客观的评估孩子，不要有失偏颇，不要过分强调孩子的问题或不愿承认孩子的问题。

3．老师评价孩子行为较客观，如方便的话，可以请老师帮忙填写SNAP-IV量表教师版。

写在最后：

SNAP-IV量表可以明确小孩是否有ADHD症状，评估病情严重程度以及治疗效果等，在ADHD诊治中具有一定的地位。

建议在ADHD诊治过程中家长使用SNAP-IV量表，但须明确，家长们应在专业医院专科医生的指导和监督下完成SNAP-IV量表填写。

参考文献：

1. Swanson JM, et al. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2001 Feb;40(2):168-79.

2.郑毅, 刘靖主编. 中国注意缺陷多动障碍防治指南(第二版). 中华医学电子音像出版社. 2015.

（文章来源：北京医学奖励基金会）