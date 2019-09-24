教师节专辑|老师辛苦了！有些话我想对您说……

昨天教师节，下午学校提前放学，其他小朋友欢天喜地地冲出校门，只有达达嘟着嘴，一脸不高兴地跟在人群最后，磨磨蹭蹭地走到妈妈面前。“在学校遇到了什么不开心的事吗？”妈妈问他。但达达有些闹情绪，一路也没有回答。

直到吃完晚饭，达达突然跟妈妈说：“妈妈，我不想上二年级了，我能继续上一年级吗？”询问之下，妈妈终于知道了达达放学后一直不高兴的原因：达达今天在学校因为上课乱讲话、作业还没写完，又被老师批评了。妈妈一边安慰达达，一边思考自己能为他做些什么。

其实在达达成为二年级小学生的这两周里，新的班主任张老师已经电话或微信联系过达达妈妈很多次了。从最初比较委婉地说达达有些过于活泼，到后来非常直白地告诉她，达达地在校表现很差，经常跟同学发生争执，上课不注意听讲，还影响其他孩子学习。老师询问她，是不是平时家里过于溺爱达达、疏于管教，才让孩子这么不守规矩、不听话？

达达妈妈知道，如果想让达达更好地适应新学期和更高年级的学校生活，自己作为家长就必须与老师结成同盟，互相配合——不过这一点，要建立在跟老师充分沟通，并获得老师的理解与支持的基础上。但是，该如何与老师沟通？在老师知道达达有多动症之后，会不会对达达有所偏见呢？或对他放任自由？

等到达达睡着后，达达妈妈拿起手机，想了很久，最后决定给老师私信聊一下孩子的情况——

尊敬的班主任张老师：

您好！

我是达达的母亲，很高兴达达能够在二年级升入您的班级，也非常感谢您这段时间里对达达的关心和照顾！关于孩子之前在学校的种种表现，我和达达爸爸都感到非常抱歉！但请您相信，达达并不是不听话，只是目前他正面临着一些特殊的情况：

您之前在电话里有说到，达达总是在老师讲课时东张西望，写作业不认真，还随便讲话、破坏课堂纪律，平时跟同学们玩耍的时候特别容易生气，有时还会动手打人。其实，这些情况在一年级刚入学的时候就已经出现了，在老师的建议下我们去省儿童医院找专家看过，达达被诊断为注意缺陷多动障碍，也就是我们常说的儿童多动症。

您不要太过惊讶，其实多动症是一种很常见的儿童疾病。在我国，儿童青少年多动症的患病率大约为6.27%，相当于平均每个班50人里就可能有2~3个孩子会患有多动症。这个病最主要的表现就是注意力不足、多动/冲动，是一种神经发育障碍。得了多动症的孩子们并不是天生的“熊”，而是无法随心所欲地去控制自己的注意力和情绪。打个比方，多动症孩子的注意力和情绪控制就像是扭伤了的脚，即便他也想跑得快点、再快点，但脚不答应。只有给他打上支具、杵上支架，他才能站稳走好。而老师和家长的密切关注和频频提醒，就是多动症孩子维持注意力集中、情绪稳定的重要支具。当然，就像扭伤不会传染一样，多动症也是不传染的，所以还请您放心。

孩子确诊后，我们很担心这个病会伴他终身，更担心这些症状会变得越来越严重，所以带着他多方求诊。当很多医生都跟我们讲，多动症是能治好的，只要积极配合医生的治疗，并在平时的教育引导上多下些功夫，达达也能像普通的孩子一样做到上课专心听讲，遵守课堂纪律，跟同学们和睦相处。尤其是当我们知道动画大师沃尔特·迪士尼和奥运冠军“飞鱼”菲尔普斯都曾是多动症患儿之后，我们和达达的爸爸才重拾了对孩子未来的信心。

过去的一年里，我们想了很多方法来帮助达达训练如何集中注意力、做时间的主人，以及如何识别自己的情绪、跟同学们交朋友，比如让他跟爸爸比赛运乒乓球、捡黄豆，写情绪日记等等。然后，每当他有一点点进步，我们就会指出来，不遗余力地夸奖他。达达平时受到的批评和否定太多了，所以他在内心上是有些自卑的。因此，他每次被夸奖的时候就像发现了新大陆一样开心，他会觉得“原来我也能完成这件事！”“原来我也可以这么棒！”之后也会在这些被夸奖了的地方格外努力。您也可以试试这个方法~

虽然，达达的课堂表现和学习成绩还有很大的进步空间，但他也有些属于他自己的闪光点。达达的思维很活跃，看事情、想问题自有一套，经常会提出一些新的看法和问题，让人耳目一新，估计今后的创新作文对他来说不是问题，哈哈！另外，他从小活泼好动，在运动这方面很有天赋，上学期的春季运动会上，达达就取得了年级五十米跑的第一名。今年的运动会上希望老师和学校能够继续鼓励他发挥特长，给他为班级争光的机会！

作为达达的家长，我们也一定会承担起教育孩子的责任，约束他的行为，监督他完成家庭作业和功课。当您在学校发现达达的任何问题，请随时联系我或者达达爸爸，我们会全力与学校、老师配合。再次感谢您和学校能够接受达达，对他伸出温暖的双手，为他撑起展翅的天空！

祝您教师节快乐！老师，您辛苦了！

达达妈妈

2019年9月10日

达达妈妈放下手机后，忍不住开始回想起过去这一年，这不太平静的一年。在近一年的联合治疗中，她已经看到了达达的进步和努力，她相信自己和达达爸爸对孩子的期待一定能够成真！达达的成长之路刚刚启程，在未来很长一段时间里，他在学校中都需要老师们给予额外的关注和指导。如何教会达达正确面对老师恨铁不成钢的批评、同学们无心的议论？如何跟老师保持顺畅的沟通，以便及时了解达达在学校的表现？达达妈妈还有很多功课需要做……

（文章来源：北京医学奖励基金会）