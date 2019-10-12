报告显示:新生儿存在母乳喂养率低等现象

“生完小元宝10个月后，我才重新出来工作。”家住北京的宝妈刘女士说，自家宝宝前6个月一直坚持纯母乳喂养，6个月后逐渐添加辅食，小元宝如今17个月大了，从未吃过奶粉。如刘女士一样，山东的郭女士家宝宝7个半月了，仍在坚持母乳喂养，郭女士说，“宝宝每天吃4-5次母乳，三餐辅食，两次水果，按需喂水。”

如今，随着婴幼儿科学喂养知识的逐渐普及，越来越多的年轻妈妈加入宝宝科学喂养行列。中国营养学会第十四届全国营养科学大会上发布的《中国婴幼儿喂养状况白皮书》显示，我国新生宝宝喂养仍存在母乳喂养率低、辅食添加不科学等问题。

《白皮书》数据显示，现阶段我国0-6个月婴儿母乳喂养率不足30%，这个数字与《国民营养计划》中提出的到2020年婴儿纯母乳喂养率达50%以上的目标仍存在差距。

中国营养学会妇幼营养分会副主任委员赖建强在《中国婴幼儿喂养状况白皮书》发布会上说，目前我国母乳喂养状况仍不容乐观，虽然0到6岁儿童生长迟缓率、低体重等指标已达到国际通用指标，但营养不足、超重肥胖、微量元素缺乏等问题在城市和农村儿童中均不同程度地存在，这很大原因在于婴幼儿喂养方面存在短板。

河北的李女士由于工作原因，生完宝宝两个月后便不得不放弃纯母乳喂养，选择母乳和奶粉混合喂养的方式。“同样都是两岁半，我家宝宝看着比其他孩子略瘦些。”李女士说。

在全国营养科学大会“婴幼儿科学喂养与肠道舒适性”分论坛上，赖建强表示，2013-2018年中国婴幼儿奶粉行业市场规模呈逐年递增态势。与此同时，《白皮书》数据显示，2017年有34.78%的城市家庭选择市售辅食，其中首次添加的市售辅食中米粉占比达70.9%。

中国营养学会妇幼营养分会主任委员汪之顼表示，6月龄以内婴儿需坚持纯母乳喂养，满6月龄后婴儿在继续母乳喂养的同时添加辅食，但不强迫进食。“很多家长对辅食的认知存在误区，混淆儿童辅食与米粉的关系，事实上辅食的添加比较复杂，婴儿辅食初期最需要添加的是瘦肉类。”汪之顼说。

此外，针对6月龄以内的婴儿喂养，《白皮书》建议，母亲产后应尽早开奶，坚持6月龄内纯母乳喂养，顺应喂养，建立良好的生活规律；针对7-24月龄儿童的喂养，《白皮书》建议应继续母乳喂养，并逐渐添加辅食，从富铁泥糊状食物开始，逐步添加达到食物多样，且辅食不加调味品，尽量减少糖和盐的摄入。（刘卿）