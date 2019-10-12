牵牛：花开美艳药名“丑” 果实下气治水肿

小小牵牛花呀，开满竹篱笆呀……党的政策放光华/嘀嘀嘀嗒/嘀嘀嘀嗒/富了不忘爱国家！

这首《小小牵牛花》是很多80后们耳熟能详的歌曲，每每回响起这熟悉的旋律，似乎又回到了那个难忘的童年。

牵牛花虽然属于山野间的野花， 秋游的时候，经常会遇到这种五颜六色的花朵，但是有的人也会在阳台上种植一两株，顺着花架或者阳台的围栏攀沿、绽放，别有一番美景。

果实入药泻水下气还杀虫

牵牛花虽然很美，但是入药部分的果实牵牛子却称谓比较“丑”，比如《本草纲目》里面就把其称作黑丑、白丑，实际上，这里的丑是牛的意思，天干地支的十二支中的“丑”对应十二生肖中的“牛”。牵牛花的花期以夏季最盛，9～10月间果实成熟时，将藤割下，打出种子，除去果壳杂质，晒干。表面灰黑色者为黑丑，淡黄白色为白丑，两种的混合品名二丑，以成熟、饱满、无皮壳杂质、无黑白相杂者为佳。一般花色较深，呈紫红等色者，其种子多黑，花色较浅，呈白色、粉红等色者，其种子多白。《雷公炮炙论》中记载了牵牛子的炮制方法：凡使牵牛子，入水中淘，取沉者晒干，拌酒蒸，从巳至未，晒干，临用春去黑皮。

牵牛子的主要功效是泻水、下气与杀虫。用于治水肿、喘满、痰饮、虫积导致的食滞，大便秘结等病症。比如《名医别录》中记载其“主下气，疗脚满水肿，除风毒，利小便。”《药性论》中记载其“治痃癖气块，利大小便，除水气，虚肿。落胎。”《本草纲目》中还记载了其“逐痰消饮，通大肠气秘风秘，杀虫”等功效。现代药理学也证实了牵牛种子泻下的机理，因为其含有的牵牛子甙在肠内遇胆汁及肠液分解出牵牛子素，刺激肠道，增进蠕动，导致泻下。

南京市中西医结合医院药学部主管中药师王勇提醒，这种中药在不少医籍中记载有毒性，比如《药性论》便提到牵牛子有小毒。还需注意，孕妇及胃弱气虚者忌服这种中药。因此，使用前最好咨询中医师，不可贸然服用。治风热赤眼可以用一个黑丑仁的外治法，《泉州本草》中记载了这个简单的方法：黑丑仁为末，调葱白汤敷患处。

牵牛花的观赏价值及种植要点

牵牛花今多用于庭院围墙以及高速道路护坡的绿化美化，也可以做盆栽、吊盆、花台及花坛美化，还可以作为阳台的遮阳植物。牵牛花还有个俗名叫“勤娘子”，出自《植物名实图考》，顾名思义，它是一种很勤劳的花。每当公鸡刚啼过头遍，时针还指在“4”字左右的地方，绕篱萦架的牵牛花枝头，就开放出一朵朵喇叭似的花来。晨曦中站在阳台上，呼吸着清新的空气，饱览着早已点缀于绿叶丛中的牵牛花，一天好心情都有了。

江南暖和地带可多季播种，长期观花，但以秋播春花和春播夏花为主。

牵牛花子发芽温度为20℃～30℃，一般在四月末五月初播种（南方还可以提前），按品种分行播在细沙土中，湿度适中时大约10天左右萌发。大约再过10天左右，子叶完全张开。待真叶刚刚萌发时，就应移栽入小盆中，过早苗弱，过迟伤根，都不利于以后的发育。牵牛花还可停止压条育苗，将藤蔓节芽处压入土中，发根后剪下栽植。

盆栽用土可选用富含腐殖质的沙质壤土，用腐叶土4份、园土5份、河沙1份配成，并在盆底施入少量骨粉做基肥。上盆1周后开始施稀薄液肥。浇水要勤，特别是夏季浇水要充足，但盆内不能积水。牵牛花喜阳光，应放在庭院向阳处或南向阳台上或窗台上培养。

牵牛盆栽时，待小盆中的幼苗长出两三片真叶后，此时根系已发展好，即可定植在中盆中，并预先加好底肥。牵牛花的根系发展需要温度，经常转盆使阳光照射均匀，使根系发展完备。