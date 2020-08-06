以色列专家提醒：夏季果蔬须防蒂腐病

以色列农业部退休官员、农业咨询专家奥马·泽丹先生日前在其住家附近的农地查看时，发现西红柿和青椒田中的果实存在蒂腐病的问题。他表示，农作物蒂腐病是夏季作物的常见病，影响着包括中国在内许多国家的农业生产。同时，他希望通过科技日报提醒我国农民关注蒂腐病问题。

农作物正常生长需要大量的钙元素，作物细胞壁和细胞膜存在高浓度的钙。然而，当作物处在恶劣条件下时，其幼果的钙供应不稳定，出现缺钙，导致西红柿、青椒等果实顶部（也就是花蒂）组织受损，变为黑褐色。

奥马表示，作物果实出现的上述现象被称为蒂腐病，它是幼果生长不良留下的特征。花蒂组织受损后将影响果实最终大小的30%—70%。研究表明，当土壤溶液中的导电率高且钙浓度低于100ppm时，生长在该土壤环境中的农作物更容易出现蒂腐病。

通常，钙通过作物水蒸发过程穿过木质部。然而，番茄和青椒果实的大部分水都来自作物的韧皮部而非木质部，因此到达果实中的钙含量比到达叶片中的要少。奥马说，钙是在植物内不易移动的离子，也不会从较老的作物组织转移到新长的组织中，因此缺钙总是出现在幼小的作物组织尤其是在生长的果实中。

奥马认为，促使作物发生蒂腐病的因素包括：土壤或无土栽培钙缺；意外发生的临时供水不足；盐分在根部积聚造成盐分过度；土壤或基质中其他元素竞争；突然出现的低湿度和热风；未发育好的作物根系。通常细长的果实更容易患蒂腐病，它们属于易感品种。

对此，他建议采取以下措施减少蒂腐病：灌溉水中加入充足的钙；定时灌溉，防止缺水；防止肥料和盐分在土壤中积累；利用充足的灌溉冲淡或带走土壤中过量的盐分；根据植物需要供应钾和镁。如果是温室栽培，保持室内适当的相对湿度（约70%）；打好作物基础，培育大而深的根系；种植对蒂腐病不敏感或耐受力强的作物品种。（本报驻以色列记者 毛 黎）