国家卫健委：全国90%以上养老院提供不同形式医疗服务

人民网北京10月11日电 国家卫生健康委员会于今日召开专题新闻发布会，介绍我国老龄事业发展及“敬老月”活动有关情况。国家卫生健康委老龄健康司司长王海东表示，?在党中央、国务院的高度重视和相关部门共同努力下，我国老龄事业发展取得积极进展。截至目前，全国共有近4000家医养结合机构，医疗机构与养老机构建立签约合作关系的有25000多对。全国养老院以不同形式提供医疗服务的比例达90%以上。面向社区、居家老人提供上门医疗服务，持续提升医养结合的可及性，改善服务质量。老年友好社会环境进一步优化，老年人享受到越来越多的优待和优惠服务。

王海东介绍，全国老龄办在积极履行职责，认真组织协调、督促落实应对人口老龄化各项政策措施的同时，围绕国家卫检委职责，积极组织实施“老年健康促进行动”，面向老年人普及膳食营养、体育锻炼、定期体检、健康管理、心理健康以及合理用药等知识。指导各地落实国家基本公共卫生服务老年人健康管理项目，免费为65岁以上老年人进行健康体检、健康指导和慢病综合干预。将老年人作为家庭医生签约服务的重点人群，为高龄、失能等老年人提供上门巡诊、家庭病床等服务。大力发展医养结合，出台一系列政策措施，加快发展医养签约服务，鼓励多种形式举办医养结合机构（指兼具医疗卫生资质和养老服务能力的医疗机构或养老机构）。

王海东指出，健康是保障老年人独立自主和参与社会的重要前提和基础。下一步，全国老龄办将积极协调推动相关部门不断完善政策措施，切实增强老年民生福利，持续开展“老年健康促进行动”，加强老年人健康管理，开展“老年人心理关爱”项目，增加老年护理服务供给，开展普惠性老年人优待照顾服务，不断健全完善健康教育、预防保健、疾病诊治、康复护理、长期照护、安宁疗护的覆盖城乡、综合连续的老年健康服务体系，营造全社会关注、关心、关爱老年人的浓厚氛围，树立积极、科学、健康的老龄观，切实提高老年人的幸福感和获得感。

此外，王海东还表示，国家卫生健康委将围绕建立完善老年健康服务体系，增加老年健康服务供给，提高老年健康服务水平开展六项具体工作：

一是尽快出台印发和贯彻落实《关于建立完善老年健康服务体系的指导意见》，这个文件很快就要印发了。我们要明确工作任务、目标，做好宣传、解读和贯彻落实。目的就是要推动建立包括健康教育、预防保健、疾病诊治、康复护理、长期照护和安宁疗护这六个环节覆盖城乡、综合连续的老年健康服务体系。

二是继续开展老年健康促进行动，这也是健康中国行动15个专项行动之一，包括9个指标23项具体行动。今后一个时期这是我们的一个重点任务，要继续推动在政府、社会、个人以及家庭三个层面，实现健康老龄化。

三是开展老年友善医疗机构的创建活动，推动各级医疗卫生机构开展适老化改造，开展老年友善服务，增加老年人就医便利程度。

四是推动各地开展阿尔茨海默病的预防防治宣传活动，前期国家卫生健康委印发了《阿尔茨海默病预防的核心信息》，下一步就要组织各地进行宣传，提高全社会的预防意识。

五是开展失能老年人的健康评估和健康服务的试点工作。努力探索建立失能老年人长期照护的服务体系和长期照护制度。

六是继续开展安宁疗护试点工作。第二批试点71个地区，我们想通过试点继续的探索建立标准和规范，以利这项工作顺利、科学地开展下去，造福更多老年人。（董童 实习生赵丰）