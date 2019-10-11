本期节目：节食、暴饮暴食、催吐、绝食……该如何摆脱进食障碍？

进食障碍一般多见于青少年群体和一些较为年轻的女性群体中，与性格特点有着较强的联系；另外，家庭的教育方式、成员的互动方式也会有一些影响。

有研究发现进食障碍的发病率增加与社会经济文化的发展有很大关系。事实上，一个人可能会在社会、心理因素影响下去做一些行为上的改变，导致生理的压力。

进食障碍的发生有一定的生理基础

如果很多人让自己长期处在一个节食、饥饿的状态，或者是较低体重的状态，大脑的认知和情绪的反应、注意力的集中都会发生一些改变，比如人的注意力更偏向于体型、体重方面，长此以往更是增加了心理压力，发展为进食障碍的可能性也就更大。

进食障碍的危害不容小觑

进食障碍是一个心身疾病，虽然归类为精神科，但也严重危害到了躯体健康。据数据统计，神经性厌食症的死亡率超过5%。死亡因素通常是由于营养不良带来的各种合并症，比如心衰、肝肾功能衰竭、多器官功能衰竭，严重感染等，也有一部分人在很绝望的状态下自杀。

神经性贪食症的死亡率不到1%，死亡原因有可能是暴食导致的胃破裂；呕吐引起身体内环境紊乱，由此引发的心律失常、心跳骤停等。

有些患者的病情虽然达不到危及生命的程度，但对身体造成的伤害也严重影响了日常工作和生活，甚至会引发抑郁、焦虑、强迫等心理疾病，另外自尊感降低，也会进而影响人际关系、学业、职业发展、婚姻关系等，生育能力也会受到影响。

进食障碍的治疗应多学科共同参与

对于进食障碍，现在临床强调的是多学科共同参与的综合治疗，无论是神经性厌食症还是神经性贪食症，都需要营养学科的评估和干预，根据每个人不同的病情，制定相应的营养计划，严重的营养不良还须制定细致的食谱，精准的计算摄入的热量及营养配比。

由于进食障碍容易导致并发症的出现，因此内科相应的监测、评估和对症治疗也很重要。

很多患者会合并其他的心理疾病，因此对个体的精神科评估、干预显得尤为重要，主要判断患者在思维、行为方面有无明显的变化，情绪有无较大波动，是否出现行为冲动难以控制的问题，如果出现这些症状，要评估是否达到一定的严重程度，干扰了进食障碍的治疗，如果有，则患者要接受相应的药物治疗。

除了临床的专业治疗，家庭、学校、公司、社区等生活环境的影响也不能忽略，要评估这些来自环境的影响，并给予相应的干预。例如为家庭提供辅导，为学校、工作单位等提供有用的信息，争取理解与支持，对疾病的恢复可起到积极作用。

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专家简介

李雪霓，主任医师，医学博士。北京大学第六医院综合三科病房主任，中华医学会心身医学分会进食障碍学组副组长，北京医学会心身医学分会常委，中国医师协会心身医学专委会委员。

擅长：进食障碍的诊断和治疗。

出诊时间：每周一上午、周二下午普通专家门诊，周四下午特需门诊。