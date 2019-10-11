健康数据“动”起来，“一朵云”聚万家

上海有朵“健康云”，政企协作 “云”聚万家

去医院就诊忘带纸质病历——没关系；忘记拿CT等影像诊断资料——也没关系；为儿童接种疫苗，家长要凌晨起来排号——用不着；老年人不熟悉智能操作，不能网络挂号——不用担心。在上海，因为有一朵“上海健康云”，这些后顾之忧可以免除了。

市民可以将社区健康管理自助设备上的信息同步到“上海健康云”数据库中。王浩摄

上海市民的这朵“健康云”，汇聚了502.9万名注册用户的健康数据，既连着社区家庭医生团队，又能通过分级诊疗体系转诊至专科医生团队。

上海这朵“健康云”，提供健康档案、影像档案、亲情账户、预约挂号、智慧接种等等26类58项健康服务。市民可以将个人健康档案“随身携带”，也可以通过亲情账户管理全家健康，既帮老人挂号也帮孩子预约疫苗接种。

“上海健康云”入选国家发改委“互联网+”行动典型案例，斩获第20届国际软件博览会金奖。这朵“云”为什么有这种“魔力”？它是政府引导，市场参与、政企合作新模式的典型实践。

上海市卫健委于2014年起首次采用“政府主导、社会参与、共同建设”的新机制建设实施“上海健康云”平台。根据上海市卫生健康委员会与万达信息股份有限公司签订的《“上海健康云”平台运营和管理服务合作协议》，万达信息为平台建设和运营的唯一特许承运方，上海市卫健委通过购买服务的方式，与企业共同构建大健康服务生态。

在合作中，政府主要发挥在规划、政策标准、监管等方面职责；市场在资源配置中起决定性作用，激发各类卫生服务市场主体活力，提高资源配置效率和公平性，形成政府主导、多方参与、公平竞争、开放共享的局面。

数据“动”起来，打通“壁垒” 汇成信息网

除了政策支持、制度创新，“上海健康云”的诞生也离不开“上海市健康信息网”提供的基础数据支持。自2010年起建设的“上海市健康信息网”工程，已完成两期建设，积累了3000余万份居民电子健康档案数据、100亿条临床诊疗记录。

该工程在上海建立了电子健康档案和电子病历两个基础数据库，构建了市、区（县）两级数据共享交换平台，目前已完成覆盖全市16个区县600余家公立医疗卫生机构的居民健康电子档案平台，基本实现了三级医院、二级医院、社区卫生服务中心的互联互通、数据共享和业务协同。

访客参观“上海健康云”信息网络模拟系统。袁婷摄

依托于“上海市健康信息网”大数据，“健康云”可以在健康信息网数据中开展高危人群筛查，结合线上风险评估，将慢性病高危人群和患者纳入社区规范化管理，由社区家庭医生团队提供健康管理服务，再通过分级诊疗体系转诊至专科医生团队。

在“互联网+”的加持下，“健康云”还将推进上海市慢病管理体系向互联网+医疗周边服务扩展，健康档案、影像档案、亲情账户、预约挂号、智慧接种等26类58项健康服务将继续扩充，让有限的资源通过“互联网+” 优化配置，发挥更大作用。

截至2019年9月，“上海健康云”已累计向153.4万异常人群推送服务信息，筛查出的糖尿病前期人数为4.52万人（占比12%）、糖尿病患者人数3.97万人（占比11%）。按照卫生经济学统计，慢性病早筛查早发现、社区健康云服务，每年可以节省9亿元左右的医疗费用支出。《健康上海行动》提出，下一步将加速健康云的推广，早日让上海市民人人享有健康云服务。

鼓励技术创新，健康融入万策，人人参与，人人受益

“将上海建成创新中心”，这是《健康上海行动》所期望的。

除了 “上海健康云”的信息化创新，上海在科技创新方面也有探索。2018年10月，复旦大学附属中山医院院长樊嘉与国家卫生健康委、工业和信息化部装备工业司的有关领导一同，在中山医院揭开了一台高端医疗设备的神秘面纱。这是联影医疗技术集团有限公司生产的“时空一体”’超清TOF PET/MR。这台设备如此受瞩目，是因为它所彰显的意义非同一般。

樊嘉在致辞中说，一体化PET/MR项目于2016年入选国家科技部首批十三五国家重点研发计划“数字诊疗装备研发专项”，由国家科技部与中国生物技术发展中心监管、审批，由联影牵头主导，旨在填补中国在高端医疗设备最尖端领域的空白。

这台设备的研发成功，标志着中国高端医疗设备已在最顶尖技术领域实现了从追赶到超越的跨越式发展。项目的另一层意义在于，项目的成功得益于医院与研发企业的深入的合作，得益于国家工信部、发改委、卫健委和上海市政府的大力支持与帮助。

这正是《健康上海行动》所强调的。《健康上海行动》提出，健康治理注重改革创新，发挥科技创新和信息化支撑作用，加快健康重点领域和关键环节的改革开放，增强健康领域制度供给能力。

建设全民健康信息平台，是《促进健康产业高质量发展行动纲要（2019-2022年）》提出的重大工程。根据《健康中国“2030”规划纲要》《“十三五”国家科技创新规划的通知》等部署，上海市政府以保障人民健康为最终目标整体设计的重大民生科技工程为重点，在全国率先形成了规模第一的健康大数据平台、同时探索建设了上海健康云“三位一体”健康管理体系。

《健康上海行动》提出的目标是，至2030年，上海将实现居民全生命周期的卫生健康信息全方位服务，成为具有全球影响力的健康科技创新中心和全球健康城市典范。