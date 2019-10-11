我国医疗质量持续改善 部分领域已达国际领先水平

“保障医疗质量和患者安全是医疗管理的永恒主题。”10月9日，国家卫生健康委员会例行新闻发布会上，新闻发言人、宣传司司长宋树立说。会上发布了2018年《国家医疗服务与质量安全报告》，介绍我国医疗技术能力与医疗质量水平提升有关情况。

国家卫生健康委员会医政医管局监察专员郭燕红介绍，经过70年的发展，我国医疗服务总量稳居世界第一，医疗质量水平和医疗技术能力持续提升，但与人民群众的健康需求相比，仍然存在医疗服务供给不平衡不充分的问题。下一步，将按照党中央国务院提出的“健康中国”“质量强国”战略，以问题为导向，继续深化医疗领域供给侧结构性改革，增加优质医疗资源总量。在儿科、产科、精神、麻醉、病理等学科将加大建设力度；针对中西部地区和基层医疗机构，通过医联体建设、对口支援、远程医疗等方式促进优质医疗资源下沉，提升中西部地区和基层医疗机构的医疗服务能力和水平。同时，进一步加强医疗质量管理与控制体系建设，提高医疗机构科学化、精细化、规范化管理水平，努力构建优质高效的医疗服务体系。

新技术陆续进入临床进一步推动医疗技术发展

近年来，以微创化、个体化为典型特点的现代医疗技术在临床广泛应用，呈现出“外科治疗微创化、内科治疗外科化、介入治疗常态化”的趋势。在外科领域，以腔镜为代表的微创手术逐步取代了传统手术，在部分三级甲等医院中，腔镜手术的占比已经达到80%以上。其中外科机器人手术快速发展，自1997年我国第一台医用机器人“主刀”手术取得成功后，截至2017年，我国已累计完成各类机器人手术7万余台。

在内科领域，经自然腔道的内镜技术，已经实现从诊断到治疗、从腔内到腔外的突破，广泛应用于呼吸、消化、耳鼻咽喉科、妇科等专业，并在基层医院普遍应用。过去需要传统的大手术治疗的部分疾病，现在通过内镜技术基本实现了微创甚至无创治疗。介入治疗损伤小、恢复快，可以替代部分手术，让药物直达病灶，是具有代表性的现代医疗技术之一，近年来发展迅速。以心血管领域为例，接受心血管介入诊疗的人数以每年5%～15%的速度增长，2018年经皮冠状动脉介入手术达91万余例，手术量位居世界前列。此外，人工智能、3D打印、靶向治疗等新的技术陆续进入临床，进一步推动医疗技术的发展。

2015年，我国恶性肿瘤发病人数为392.9万人，发病率为285.8/10万；死亡人数233.8万人，死亡率为170.1/10万。虽然防控形势依然严峻，但是仍然取得了较好的防治成效。国家肿瘤专业质控中心主任赫捷表示，近年来，肿瘤诊疗新技术和多学科诊疗模式得到推广应用，明显提高了肿瘤患者的生存率和生存质量。在手术治疗方面，胸腹腔镜等微创外科技术的普及应用，显著减少创伤、提高疗效、加速康复。

“在放射治疗方面，三维适形、调强、图像引导、立体定向等技术的应用大大提高了放射治疗定位与照射的准确性。以乳腺癌为例，我国开展的乳腺癌3周大分割放疗技术安全有效，不仅缩短疗程、减少患者住院时间，还降低了医疗费用、节约了医疗资源，为全世界乳腺癌全乳切除术后实施大分割放疗提供了一类临床证据。”赫捷说。

脑血管病医疗服务质量达到发达国家水平

针对我国脑血管病诊疗不规范、致死和致残率高等现状，国家神经系统疾病质控中心在国内开展了提升医院脑血管病综合诊疗能力的卒中中心建设工程，改变了我国脑血管病临床实践和疾病管理模式，开启了脑血管病诊治从经验治疗向疾病管理发展的新时代，使我国脑血管病医疗服务质量综合指标从63%上升到83%，脑血管病患者1年复发率从17%降至7%，达到发达国家水平。

国家神经系统疾病医疗质量控制中心主任王拥军介绍，我国原创的CHANCE（氯吡格雷用于急性非致残性脑血管事件高危人群的疗效）研究得出的结论，成为脑血管病治疗的国际金标准，改写了美国、英国、加拿大和我国脑血管病临床指南，并成为2018年我国脑梗死单病种质控指标之一。按照我国脑血管病流行病学数据推算，脑血管病CHANCE治疗方法已累计减少86万例脑血管病复发病例，累计减少直接住院花费172亿元。

心血管外科从跟跑到多领域领跑

随着人口老龄化和城市化进程的加快，我国心血管疾病的发病率、患病率呈上升趋势。心血管病的防治对于避免居民过早死亡、改善民众健康至关重要。

高血压是心血管疾病的主要高危因素。2018年，抽样调查结果显示，我国18岁及以上居民高血压患病率为27.9%，患病人数约3亿人，防控形势不容乐观。

国家心血管病专业质控中心副主任郑哲说：“为加强高血压防控和诊疗工作，我们采用线上和线下培训相结合的方式，标准化培训基层医务人员，目前培训覆盖31个省（区、市），为基层高血压防控和诊疗提供巨大助力。数据显示，2018年高血压的知晓率、治疗率和控制率都得到显著提升。”

《国家医疗服务与质量安全报告》数据显示，我国心血管疾病的住院死亡率呈逐年下降趋势，2013年院内死亡率为1.7%，2018年下降至0.9%。其中，冠心病治疗的主要外科手术——冠脉搭桥手术从2004年至2017年，在年手术量保持5%～10%增幅的同时，手术死亡率从2.8%下降至2.0%，主要并发症发生率从7.8%下降至3.8%，住院天数缩短两天，目前的水平已与美国持平。

经外科途径介入技术治疗结构性心脏病是具有中国心血管外科特色的新技术。郑哲介绍，我国自主研发的适合国人解剖特点的经心尖植入主动脉瓣和经心尖二尖瓣成形系统已应用于临床。此外，我国医生利用单纯超声引导进行经皮介入治疗，率先实现了“不开刀、无射线、不全麻”治疗常见结构性心脏病，多项相关新技术均为世界首创。在先天性心脏病治疗领域，中国医生原创的双根部调转手术进行复杂先心病的解剖矫治手术，效果明显优于既往术式，并得到国际同行的广泛认可。

冠心病介入治疗方面，2017年我国大陆地区冠心病介入治疗总例数为75万余例，较2016年增长13%。其中，房颤导管消融手术量近10年来以每年20%的比例增加，2018年完成近4万例。此外，心脏移植手术量以每年近20%的增幅稳步增长，2018年累计完成490例。

“人工心脏是最复杂、最精密的设备，以前我们都没得用，因为国外的人工心脏产品价格太高。这几年，我们掌握了一些关键技术，我国自主研发的人工心脏已经进入了中国药监局的审批和临床试验阶段，很快可以在临床上得到应用。”郑哲说。

郑哲说：“从上个世纪的跟跑，本世纪初的并跑，到当前多个领域的领跑，我国心脏外科和血管外科的核心竞争力不断增强，促进了我国医疗卫生事业的发展和进步。”（记者 鄢光哲）