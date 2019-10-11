西红柿遇到铁，营养打折

西红柿含有多种有益保护心脏和降低癌症风险的化合物。然而，美国《分子营养与食品研究》杂志刊登一项新研究发现，富含铁的食物会导致番茄红素吸收率减半，进而降低西红柿的抗癌保健功效。

美国俄亥俄州立大学人类营养学助理教授蕾切尔·科佩克博士及其同事对7名男性参试者展开了番茄红素代谢物的形成与吸收研究。参试者被随机分成了两组，他们都食用了番茄提取物奶昔，但一组含铁补充剂，另一组不含铁补充剂。之后，研究人员采集了参试者的血液和消化液样本并展开分析。结果发现，补铁组参试者番茄红素的摄入量随着时间的推移下降了两倍。换言之，吃西红柿及其制品的同时，吃富含铁的食物或者服用补铁剂，会导致番茄红素的吸收减少一半。

之前研究显示，番茄红素的抗氧化性很强，可有效保护身体免受氧自由基的损伤，在一定程度上起到预防癌症、保护心血管健康等功效。科佩克教授分析指出，新研究结果使人们进一步认清铁对人体细胞的破坏作用。一种可能的解释是铁会氧化番茄红素，产生APO-番茄红素外的代谢产物。因此，食用西红柿或番茄酱等食物时，最好暂时不要吃富含铁的食物或者服用补铁剂。▲

（徐澄）