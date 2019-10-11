黄豆芝麻糊降血脂
推荐专家：中华中医药学会副会长、全国中医养生专家 刘维忠
点评专家：甘肃省第二人民医院中医首席专家 王世彪
血脂水平过高，可直接引起一些严重危害人体健康的疾病，如动脉粥样硬化、冠心病、胰腺炎等。推荐一个降血脂的方子，制作简单，可瘦身养颜。
具体做法为：取黄豆100克，黑芝麻20克；黄豆洗净，浸泡水中半天，黑芝麻炒焦研粉；先用黄豆煮粥，粥滚后再加入芝麻粉、盐调味即可。每日当早点吃。方中，黄豆味甘性平，归脾、大肠经，可健脾宽中、润燥消水。《日用本草》记载，黄豆能“宽中下气，利大肠，消水胀，治肿毒”。现代研究表明，黄豆含大量蛋白质和脂肪，是含多种维生素及矿物质的碱性食物。其脂肪有降低胆固醇的作用，对动脉硬化、高血压也很有效。芝麻又称胡麻，性平味甘，有补肝肾、益精血、润肠燥的功效。《神农本草经》记载，芝麻能“补五脏、益气力、长肌肉、填髓脑、久服轻身不老”。研究表明，芝麻能降血糖，其中的亚油酸可使血中胆固醇含量降低，有防治冠状动脉硬化的作用。两者合用，具有补肝肾、润五脏、滋润皮肤、降血脂血糖、延年益寿等功效作用。▲
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