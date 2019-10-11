热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

为什么人老了就矮了

张家港中心医院影像科副主任医师 周祖德

2019年10月11日07:35 来源：健康报网

　　 老年人到了一定的年龄会逐渐“老缩”，主要表现在身高，年龄越大身高越矮，为什么会这样呢？

　　 人体的脊椎有颈椎7块，胸椎12块，腰椎5块，骶尾椎一大块。这25块椎骨有24个间隙，其中有上下椎体之间相连接的椎间盘，它是一种胶状的纤维软骨板，由髓核和纤维环组成。椎间盘柔软而富有弹性，可承受压力，吸收震荡，减缓冲击，类似弹簧的作用。随着年龄的增大，椎间盘开始退化变薄，其内的水分逐渐减少，椎间隙就会相应的变窄。假如每个椎间隙变窄1毫米，那就是2.4厘米，如果每个椎间隙变窄2毫米，那就将近5厘米了。除此以外，两侧髋关节、膝关节、踝关节间隙内也有纤维软骨板，也会发生退变，使关节间隙变窄，使人变矮。

　　 早晨起来的时候和晚上睡觉之前人的身高是不一样的，因为椎间盘中的含水量有所不同。人经过一天的“劳累”，椎间盘会相应压缩，到了第二天早晨又会有相应的恢复。

　　 有些缺钙较严重的老人，由于脊柱骨质疏松明显，可出现多发椎体的压缩性骨折（不一定要有外伤），X线片上呈鱼椎形压缩改变，那么，“老缩”就更加明显了。这还不包括脊柱弯曲驼背引起的变矮。

　　 以上这些因素是正常人体老化引起的退行性改变，对每个人都一样的“公平公正”。但是健康的生活方式、合理的营养膳食、科学的健身运动、舒适的生活环境、良好的心理状态等都可以减缓人体退变和衰老的过程。从以上这些方面来说，每个人的衰老程度又不尽相同，而且差距很大。让我们一起努力，使衰老慢一些，再慢一些。

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

6个原因或触发心脏病 10种状况最“伤心”   心脏，是人最重要器官之一，也是循环系统中的动力。一般“伤心”了，身体很受伤，咋办？ 【详细】

气血不足五脏亏损 药食调理补气养血   气血不足也就是中医常说的气虚和血虚，常可通过身体的一些症状表现出来。中医认为，气血不足会使抗病能力下降，时间长了会影响人体健康状况。今天人民网健康与你聊聊补气养血的话题。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn