老年人到了一定的年龄会逐渐“老缩”，主要表现在身高，年龄越大身高越矮，为什么会这样呢？

人体的脊椎有颈椎7块，胸椎12块，腰椎5块，骶尾椎一大块。这25块椎骨有24个间隙，其中有上下椎体之间相连接的椎间盘，它是一种胶状的纤维软骨板，由髓核和纤维环组成。椎间盘柔软而富有弹性，可承受压力，吸收震荡，减缓冲击，类似弹簧的作用。随着年龄的增大，椎间盘开始退化变薄，其内的水分逐渐减少，椎间隙就会相应的变窄。假如每个椎间隙变窄1毫米，那就是2.4厘米，如果每个椎间隙变窄2毫米，那就将近5厘米了。除此以外，两侧髋关节、膝关节、踝关节间隙内也有纤维软骨板，也会发生退变，使关节间隙变窄，使人变矮。

早晨起来的时候和晚上睡觉之前人的身高是不一样的，因为椎间盘中的含水量有所不同。人经过一天的“劳累”，椎间盘会相应压缩，到了第二天早晨又会有相应的恢复。

有些缺钙较严重的老人，由于脊柱骨质疏松明显，可出现多发椎体的压缩性骨折（不一定要有外伤），X线片上呈鱼椎形压缩改变，那么，“老缩”就更加明显了。这还不包括脊柱弯曲驼背引起的变矮。

以上这些因素是正常人体老化引起的退行性改变，对每个人都一样的“公平公正”。但是健康的生活方式、合理的营养膳食、科学的健身运动、舒适的生活环境、良好的心理状态等都可以减缓人体退变和衰老的过程。从以上这些方面来说，每个人的衰老程度又不尽相同，而且差距很大。让我们一起努力，使衰老慢一些，再慢一些。