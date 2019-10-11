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老人动动脚趾能保健

 中国医疗保健国际交流促进会中老年医疗保健分会委员  李国东

2019年10月11日07:28 来源：人民网-生命时报

　　人体的五脏六腑在脚上都有相应的穴位，脚趾也不例外。活动脚趾的方法非常简单，就像做“石头、剪刀、布”。这3个动作有助于打通腿部6条经络，让老人睡得好，更有体力，气血更充足。

　　“石头”，就是把所有的脚趾都紧紧地抓扣住，睡不好、脑供血不足、精神压力大的人一般做不到位。动作要领：第一，让5个足趾可以同时做屈曲动作；第二，让每个足趾单做屈曲动作；第三，尝试用足趾做抓毛巾的动作。这项练习能锻炼足底屈肌的力量，维持足弓。

　　“剪刀”是让大脚趾向上翘起，腰椎有问题或腰肌劳损的人，这个动作做不到位。这个动作刚开始有些难，可以先从足部踏平、大脚趾单独翘起开始练习。这个动作的作用是锻炼第一跖趾关节的背伸能力。

　　“布”，是把每个脚趾都分离。动作要领：足部5个脚趾同时展开，像扇子一样，特别是大脚趾和小脚趾要用力伸展。如刚开始时不能完成这个练习，可先用手指帮助一下。坚持努力，慢慢就可以了。这个练习的作用是锻炼足拇展肌，预防足拇外翻。

　　老人练习这套脚趾操，不用拘泥于时间地点，力度以能够承受为宜，活动后觉得舒服即可。活动脚趾前，建议用热水泡泡脚。注意不要在过饱和过饥时活动脚趾。▲

(责编：许晓华、李轶群)


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