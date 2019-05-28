游泳前不热身就爱抽筋

首都体育学院游泳教练 王 铮

游泳是项好运动，但抽筋很麻烦。不要小看这种抽筋现象，严重的甚至会导致溺水。

为什么游泳时会抽筋呢？通常是水温太低、热身不够造成的。另外，在水中时间过长、动作过快，也会导致肌肉协调性紊乱。那么，在水中出现抽筋该怎么办呢？

上肢抽筋:手指抽筋，可将手握紧拳头，再用力张开，反复快速做几次；手掌抽筋，可用另一只手掌用力猛压抽筋的手掌，同时做震颤动作；上臂抽筋，握紧拳头，尽量曲肘，再用力伸直，反复做几次。

大腿前部肌肉抽筋:先深吸一口气仰卧水中，将抽筋的腿弯曲，双手或单手抱住小腿使之与大腿折叠紧，尽量使大腿贴近胸部。然后松手，用力将腿伸直展开。反复进行，直至抽筋消除。

小腿后部肌肉抽筋:可站立在浅水中，或迅速起身坐在岸边，或深吸一口气仰卧水中，用患肢对侧的手握住抽筋腿的脚趾，并用力向身体方向拉回，同侧手压在抽筋腿的膝部使之尽量伸直，直至抽筋消除。

总之，不管什么部位抽筋，不要慌，尽量先靠岸，把抽筋部位向相反方向牵拉、按摩和局部保暖。不过,游泳前最重要的还是预防抽筋，下面推荐几个热身动作：

1.针对小腿的腓肠肌：一只脚站在另一只脚前面，身体靠在墙上；弯曲前腿，并保持后腿脚跟直贴地面，感觉小腿后侧肌肉彻底被拉伸；2.针对小腿的比目鱼肌：面朝墙壁，双手扶墙，一只脚放另一只的后面，脚尖和前脚脚跟平行，双膝弯曲，感觉后腿脚踝上方拉伸；3.针对脚部的足底筋膜：踮起脚趾靠在墙上，保持足弓和脚跟尽量伸平来让脚趾拉伸。