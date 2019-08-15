治网瘾先从游戏监管入手

不少资深游戏玩家戏言，按照世界卫生组织列出的病症，自己已经“病入膏肓”。那么，专业病房能帮助游戏障碍患者“脱瘾”吗？（8月14日《人民日报》海外版）

根据中国互联网络信息中心发布的第43次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2018年12月，中国网络游戏用户规模达4.84亿。研究表明，游戏成瘾的患病率约为27.5%。这个数据，令人触目惊心。

今年5月，世界卫生大会通过《国际疾病分类》第11次修订本，将“游戏障碍”作为新增疾病，纳入“成瘾行为所致障碍”疾病单元中。对此，一些家长寄希望于医疗机构为孩子“脱瘾”。但实际上，玩游戏不代表就是有游戏障碍或者精神心理问题。评判孩子是否有游戏障碍，应遵循严格的医学标准，家长切不可以“游戏成瘾”为借口，一味将孩子推给医疗机构，推卸家庭的监管引导责任，把孩子送入所谓“网瘾学校”的做法则更加不可取。

治理游戏成瘾，不妨从加强网络游戏监管入手。作为网游大国，韩国打出防治游戏沉迷的“组合拳”，针对占国内游戏产业80%以上的在线网络游戏，引入预防性技术措施，限制在线时间、强化登录身份认证、开发有效游戏指导和管理系统等。韩国曾出台切断禁令，要求初中和高中学校在晚上12时后至凌晨6时，或者凌晨1时到7时、凌晨2时到8时，切断网络游戏连接。

源头“脱瘾”比医疗“脱瘾”更重要。近日，国务院出台《健康中国行动（2019~2030年）》，在中小学健康促进行动方面，网络游戏相关内容被专门提及。家庭是预防青少年游戏成瘾的“第一道防线”，家长要以身作则，不要沉迷于网络游戏，同时注重与孩子的沟通交流，培养孩子理性的时间管理能力。再者，学校应通过多种方式，让孩子认识到游戏成瘾对生活、学习的危害。游戏企业也应积极履行社会责任，开发有益于青少年身心健康的游戏，并通过技术手段限制青少年游戏时长。