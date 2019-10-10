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晨起口苦  对症食疗

2019年10月10日08:57 来源：广州日报

读者：早上起床，口苦，是湿气重吗？

靓汤姐姐：口苦的原因很多，比如一些不良的生活作息习惯，如与长期抽烟、酗酒、喜吃辛辣温热食物等有关；也可能与睡眠不足、睡觉时张口呼吸、长期脑力劳动、情绪失调等有关；也可能与一些疾病相关，比如口腔疾病、肝胆脾胃、呼吸、心血管、某些肿瘤等疾病有关，或者一些感染性疾病，以及某些慢性病如糖尿病等也会出现口苦症状。

《中医内科学》认为口苦的病机主要是心火上炎、肝胆郁热，但历代医家对口苦的病机有自己的想法：像《内经》认为是“胆气虚而肝气作逆”，张仲景的《伤寒论》认为是“邪犯少阳，郁热作苦”，刘完素的《素问玄机原病式》认为是“心热则口苦”，而张景岳在《景岳全书》中则提出是因为“多个脏腑虚寒而影响肝胆气机”所致。纵观教科书及医家观点，认为口苦大多与肝胆气机不畅、郁热相关，也有因心火而致。所以要注意自己的一些生活习惯、睡眠、疾病及用药等，找出原因，对症处理。

食疗可以试试鸡骨草煲瘦肉、溪黄草蜜枣煲瘦肉、莲子芯泡茶、灯芯草煲粥等等。

(责编：李轶群、许晓华)


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