非“对症”药物竟可让癌症患者获益

针对癌症这一“疾病之王”，一些非“对症”药物反而能发挥奇效？据英国《自然》杂志最新一期发表的一项肿瘤学研究显示，某些癌症患者或能从“超适应症”（off-label）药物中获益——这类药物并不直接“对症”，即在常规情况下不会用于他们所患类型的肿瘤治疗中。

这项研究是前瞻性试验“药物再发现”（Drug Rediscovery Protocol）的一部分，该试验利用遗传信息，为没有合适的标准治疗药物可选的癌症患者提供备选的“超适应症”抗癌药物。

荷兰癌症研究所分子肿瘤学与免疫学部科学家埃米莉·沃伊斯特及其同事，此次研究了第一批参与此次试验的215名患者，发现34%出现了部分或完全缓解，或者症状保持稳定达16周或以上。其中136名患者接受了靶向遗传治疗，79名患者接受了免疫治疗。

研究人员表示，基于个体基因组的精准癌症疗法前景可观，这一疗法强调在治疗时考虑个人的基因因素，基于患者遗传信息的诊断测试，结合其他分子或细胞的分析结果，再针对性地选择适当和最佳疗法。但是，参与人数较少的话就会导致难以确定其有效性。通过将所有结果——阳性的或阴性的——公诸于众，研究团队希望能够加速这一新生领域的发展。

目前，参与“药物再发现”试验的患者接受了肿瘤全基因组测序，使研究人员能够鉴定罕见的和新的遗传变异，进而与可用的药物配对。（记者张梦然）