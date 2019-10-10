痔疮大出血致孕妇贫血头晕

近日，湖南中医药大学第二附属医院肛肠四科接诊了一名痔疮出血的孕妇段女士。段女士怀孕20周，排便时大量出血，伴排便后有坠物从肛门内脱出，痛苦不堪，还出现贫血、头晕等症状。

该院肛肠四科主任胡响当主任医师与妇科、麻醉科医生会诊后，考虑到胎儿越大，孕妇腹压越高，症状会进一步加重，甚者危及胎儿安全，决定为段女士进行痔疮手术治疗。

孕妇为何多发肛肠疾病？胡响当介绍，孕期庞大的子宫会挤压盆腔，原本孕妇的静脉压力就较高，血管变得松弛，使下身的血液回流减速，难以返回心脏，而肛门附近的静脉便因此受压肿胀膨大；孕妇体内黄体酮与日俱增，使得静脉血管弹性度急剧下滑，易诱发静脉扩张；孕妇多数肠胃功能不佳，易便秘，增大肛门附近的静脉压力，进一步加剧痔疮；既往患有肛肠科旧疾等，均使孕妇多发肛肠疾病。

孕妇得了痔疮，对本人和腹中胎儿并无直接危害。但若不积极调理，日后会产生一定影响：如贫血，导致孕妇出现头晕、气短、疲乏无力、精神不佳等症状，影响胎儿的正常发育；致使毒素滞留，本应被排出的毒素会继续被身体错误吸收，损伤孕妇及胎儿健康；影响分娩，在顺产过程中，孕妇会用力过度，腹压急剧增加，持续性用力，会让痔疮发生嵌顿现象，导致孕妇疼痛难忍及肛周受损，严重影响生活质量。胡响当建议，育龄妇女备孕前先去正规医院的肛肠科做个检查，未病先防，已病早治。