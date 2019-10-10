三招让你的皮肤安度“多事之秋”

进入寒露节气，天气转凉，气候干燥。此时，人体的皮肤也进入“多事之秋”，容易出现干燥、过敏等问题。

秋高气爽的天气正是出游好时节，然而，很多市民陷入了没有炎炎烈日就不需要防晒的误区，从而引发皮肤问题、加速皮肤老化。湖南省中医药研究院附属医院中医外科教研室主任、皮肤科主任何大伟等专家提醒，秋季护肤补水保湿、防敏是关键，防晒也不能忽视。

A 补水保湿，应“内外兼修”

入秋后，梁女士经常感觉皮肤紧绷、出现血丝，并有刺痛感，有时还会脱皮，在湖南省中医药研究院附属医院皮肤科咨询时，该科主任医师袁虎告诉她，这是皮肤发出的缺水信号。

袁虎提醒，秋季气候干燥，人体皮脂腺的油脂分泌减少，水分蒸发较快，皮肤长时间处于缺水状态会影响皮肤对护肤品的吸收，表层皮肤长时间处于缺水状态容易使眼部、嘴角等皮肤较薄的部位长出细纹；导致皮肤表层的皮脂膜对皮肤的保护作用减弱，使皮肤变得干、痒，对于外界刺激的抵抗能力变弱，皮肤容易过敏。

袁虎提醒，给皮肤补水首先要避免过度清洁皮肤。由于皮脂腺会分泌皮脂，对皮肤有保护和滋润作用，是完美的天然润肤品，过度清洁会造成皮肤屏障受损。洁面产品应选择氨基酸类温和洁面乳。

“给肌肤补水保湿应根据不同的肤质选择合适的保湿产品。”何大伟建议，中干性肌肤首选含油脂较高的霜剂产品护肤；油性肌肤应选择油脂少、清爽的产品，但这些产品保湿作用时间短，一天之内可以补擦一两次，以弥补保湿时间短的不足。一些人群认为油性皮肤不需要特意补水，对此，何大伟表示，油性皮肤缺水时，会不停地分泌油脂进行“锁水”，若油脂分泌过多又会导致水分流失，因此油性皮肤也应当适当补水。

皮肤补水保湿还应“内外兼修”。除了在皮肤表面补水，每天应饮用1800毫升的水以满足肌肤对水分的需求，维持体内的水分，才能使皮肤的含水量增加。袁虎特别提醒，在给肌肤补水的同时，也应当注重保湿，防止肌肤水分流失，让肌肤达到最佳状态。

B 抗过敏，提高免疫力是关键

35岁的程女士每到秋季容易长红斑和丘疹，最近，四肢、颈部再次出现红斑、丘疹，瘙痒不止并反复发作，在湖南省中医药研究院附属医院皮肤科被确诊为丘疹性荨麻疹。

据何大伟介绍，最近天气冷热交替，易引发丘疹性荨麻疹。这是一种高发的过敏性皮肤疾病，主要由蚊虫叮咬引起。患有这类过敏性疾病的人群应尽量避免去往花草树木繁茂、蚊虫多的地方。饮食方面，避免食用狗肉、羊肉、海鲜等发物。由于宠物身上易携带跳蚤、螨虫、虱子等，最好不要饲养猫狗等宠物。

“干燥的秋季容易加重特应性皮炎，特应性皮炎表现为皮肤干燥易痒，抓挠过后会出现红斑、湿疹，好发于老年人和孩子。”何大伟提醒，特应性皮炎与患者的过敏体质有关，要注意避免接触过敏原，避免搔抓，不吃辛辣刺激性食物，否则，治愈后极易复发。

何大伟提醒，过敏体质者外出游玩时，尽量穿长袖衣、长裤，避免去往蚊虫较多的地方，不与他人共用毛巾，随身携带氯雷他定、炉甘石洗剂等抗过敏的常用药，过敏严重时应及时就医。另外，丘疹性荨麻疹、特应性皮炎等都属于皮肤过敏疾病。过敏是一种和身体免疫功能有关的疾病，提高身体免疫力很关键。

C 阴天户外活动，也应做好防晒

最近，50岁的邹女士从海南旅游回家后，四肢和面部出现大量黑褐色斑。湖南省中医药研究院附属医院皮肤科医生检查发现，邹女士皮肤上的黑褐色斑为老年斑，皮肤状态比实际年龄苍老得多。原来，邹女士很喜欢旅游，全国跑了不少地方，皮肤长期暴露在阳光下，从不防晒也不进行晒后修复，所以加速了老化。

“90%的皮肤老化，是阳光中的紫外线造成的。”据该院皮肤科副主任医师曲靖介绍，防晒最重要的是阻挡紫外线，因为紫外线会对皮肤产生损伤，长时间暴露在户外，且不作任何防晒措施，轻则出现晒黑、晒红、松弛、干燥、皱纹等老化现象，重则引起各种光线性皮肤病、皮肤癌等。

秋高气爽的时候，很多市民喜欢在户外活动或外出旅游，而入秋后的阳光不像夏日那么强烈，很多市民就放松了防晒。曲靖提醒，90%的紫外线能穿透云层，所以防晒不只是晴热的夏季需做的“功课”，也非女性的专利。一年四季无论是晴天还是阴天，不论男女老少户外活动时都需做好防晒。

“防晒最好‘软硬结合’，才能取得良好的效果。”曲靖介绍，硬防晒主要是指利用防晒伞、防晒帽、防晒衣、墨镜等防护用品隔离皮肤与紫外线的接触；软防晒是指使用防晒霜、防晒喷雾等来进行皮肤防晒工作。日常生活中可以选用SPF30防晒霜，如果到阳光较强烈的地方旅行，尤其是到海边、高原旅行时，应选用SPF50的防晒霜。