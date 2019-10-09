“三正规，放心美——2019医美信赖先锋行动”在深圳举行

为促进医美行业健康规范化发展，为消费者营造健康和谐的医美新生态，积极响应国家监督部门“打击非法医美”的号召，由人民网·人民健康发起并联合监管机构、中国整形美容协会和艾尔建中国等机构举办的“三正规，放心美——2019医美信赖先锋行动”系列活动于9月19日在深圳举行。

中国整形美容协会副秘书长曹德全表示：“作为一个医疗美容行业组织，这两年也一直在推动一些工作，比如A等级医疗美容机构的评价工作。接下来，我们要重点推动三正规的数据库建设，也就是‘白名单’，研究制定常规医疗美容的服务价格，推动建立医美机构的信用评价标准以及医疗美容病例范本。通过这些抓手来提升医美机构的规范管理、医疗质量和医疗安全。”

深圳市整形美容行业协会会长王晓泸认为：“医美行业最大的成本是信任。如果要让行业得到健康的发展必须加强自律，将一些不规范的机构，不规范的医生、不合法的机构，不合法的医生，挤出市场。才能够让我们这个行业得到健康的发展。”王晓泸也指出，国内医美行业不但缺少学科支撑，也缺少规培。因此，非常高兴看到协会和一些优秀的企业为从业人员的规范化培训所做的努力和工作。

艾尔建医疗美容事业部产品经理陈妮则希望“三正规”的共识可以得到更多的医美机构的响应和执行，从而推动整个医美行业的正向发展。同时希望借助各方力量对公众进行正向的引导，提高公众的安全就医意识，把三正规作为求美路上的一个重要的参考。

艾尔建医疗美容事业部政府事务部高级经理陆扬指出：“现在行业最大的问题就是劣币逐良币。我们与中国整形协会的合作，比如5A级评审、三正规行动的推广，目标就是要推动良币驱逐劣币。监管部门的人力、资源有限，我们希望先从行业先自律的方面来支持监管部门的监管工作，重建医美行业良性生态圈。”

广东东方新特药有限公司质量部经理王润枝从毒素产品规范管理方面提出了自己的看法和建议。王润枝称：“肉毒毒素用量比较大，受众也比较广，而且属于医疗药毒性药品，其治疗量和中毒剂量十分接近，一旦使用不当，易造成中毒死亡。目前，A型肉毒毒素管理不规范的问题主要表现为：非法渠道购进；使用假劣药，过期淘汰药品违禁药品；药品的现场管理不规范；使用完毕之后医疗废物储存不规范。”对此，王润枝建议医美机构从制度流程、人员管理、硬件设备、记录凭证等几个方面来做好产品的日常规范管理。

艾尔建医疗美容事业部业务发展经理蔡烁还介绍了一些医美产品的真假鉴别方法。“正品、正品机构的宣传、以及对员工进行正品查验的相关培训等工作很重要。通过这样的工作，我们发现可以带来很好的效益，比如增加了机构跟顾客的互动频率，树立了机构正品品牌的形象。此外，我们还通过自有媒体以及流量医生平台直播等等这些新兴的网络社交媒体来扩大正品宣传的范围和力度。”蔡烁说。

据悉，“三正规，放心美——2019 医美信赖先锋行动”计划在北京、上海、成都、杭州等十五个城市举行“十五城联动”地方宣传会议，向各地持续渗透“三正规，放心美”的影响力，以推动医美行业规范化发展。