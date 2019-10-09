"三正规，放心美——2019医美信赖先锋行动"走进郑州

2019年9月，由人民网·人民健康发起并联合监管机构、中国美容整形协会和艾尔建中国等机构举办的“三正规，放心美——2019医美信赖先锋行动”系列活动在郑州举办。活动旨在积极响应国家有关部门关于“打击非法医美”的号召，广邀行业各方协力同行，构建起中国医美行业的“正品联盟”名单，树立和传递行业标准，推动中国医疗美容生态规范化和健康化的发展，提升公众对医美的辨识能力和监督意识。

艾尔建区域销售总监时德辉在致辞中介绍，目前中国医美行业发展快速，展现强大的市场潜力。行业火爆的背后，也衍生出了虚假信息泛滥、同质化恶性竞争、行业自律缺乏等诸多问题，导致医疗美容行业乱象频发。为引导行业进一步规范发展，“三正规”（即正规机构、正规医师、正规产品）理念由此提出。

“现如今医美行业市场规模已达千亿，市场繁荣的背后也隐藏种种乱象。”艾尔建区域销售经理韩丽娟说，“希望通过本次活动让更多正规机构获悉如何在行业中更好的生存与发展之道。同时，也希望正规机构能联合起来，共同抵制不合法、不合规的机构，努力将行业变得欣欣向荣，让消费者得到更安全、更权威、更专业的治疗。”

河南整形美容医院院长贾凌认为，向消费者传递正规医院、正规医生、正规产品三正规的重要理念，对消费者进行积极的引导，提高公众安全风险的意识，可以让“三正规”成为消费者选择医美服务的重要参考指标。打击非法医美，构建起中国医美行业的正品联盟的名牌，树立和传递行业的标准，有助于推动整个行业的健康发展。

活动中，时德辉、韩丽娟等嘉宾为河南省各地市的优秀医美机构授予“信赖先锋”证书。此外，与会专家和企业代表在活动中积极沟通交流，共商行业发展大计，交流经验成果，并分享“如何辨别产品真伪”等宝贵经验。

据悉，“三正规，放心美——2019 医美信赖先锋行动”计划在北京、上海、成都、杭州等十五个城市举行“十五城联动”地方宣传会议，向各地持续渗透“三正规，放心美”的影响力，以推动医美行业规范化发展。（欧阳易佳）