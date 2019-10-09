寒露养生宜养阴 推荐两款药膳

寒露是农历二十四节气中的第十七个节气，属于秋季的第五个节气，表示秋季时节的正式结束；时间在公历每年10月7日~9日。寒露的意思是气温比白露时更低，地面的露水更冷，快要凝结成霜了，寒露是气候从凉爽到寒冷的过渡。

《黄帝内经》云：“春生夏长，秋收冬藏。”每当深秋时节，秋收的忙碌基本告一段落，人们要开始为冬藏做准备了。民间自古历来就有“贴秋膘”之说，吃味厚的美食佳肴，并且首选吃肉，“以肉贴膘”。但过食肥甘厚味不但会加重胃火，使自身秋燥症状更加明显，并且不利于心血管病人控制血压血脂。故应吃些有生津养阴滋润多汁的食品，少吃辛辣、煎炸食品。

秋天在五行属金，应六气为燥，五味属辛，人们在秋天普遍都会感觉口鼻干燥等秋燥症状。秋季宜食清润甘酸和寒凉的食物，寒凉能清热，甘味食物的性质滋腻，有缓急、和中、补益作用，酸味食物有收敛、生津、止渴等作用。同时，中医认为，肺与秋气的关系十分密切，因此应多吃有润肺生津作用的食品，比如百合、莲子、山药、藕、平菇、番茄等等。

推荐两款寒露时节宜用药膳：金针木耳、雪梨杏仁瘦肉汤。

【雪梨杏仁瘦肉汤】甜中带咸，可清热润肺，化痰止咳。适于秋季天气干燥时食用，适于咳嗽，气喘，痰多患者食用。另外，肠燥便秘者可辅助治疗便秘。

主料：雪梨3个，含有碳水化合物、维生素和矿物质，性微寒，味甘，无毒，可生津润燥，清热化痰，有降压作用。甜杏仁10g，性平，味甘，无毒，可润肺平喘，滑肠。猪瘦肉100g，含脂肪，蛋白质、碳水化合物、钙、磷，铁等营养物质，性平，味甘，咸，可补肾养血，滋阴润燥。

做法：将雪梨清洗干净，切成4瓣，除去果核。猪瘦肉洗净，切成小段。起火上锅，放入雪梨、瘦肉、甜杏仁，加入适量清水，用大火煮开后，改用小火继续煮1小时左右，加入冰糖，5分钟后，即可出锅。

【金针木耳】清淡滑爽，可凉血补血，清热解毒。适于中老年高血压病动脉硬化患者食用；适于各种出血病人，如大便带血，痔疮出血，小便尿血，溃疡病少量呕血等患者食用；适于气血亏损，体质虚弱者食用。

主料：黑木耳50g，含蛋白质、碳水化合物、膳食纤维、钙、磷、铁及脂肪、胡萝卜素、硫胺素、核黄素等营养物质，性平，味甘，具凉血、止血、润肠通便之功效。金针菜100g，含有维生素A、维生素B1、维生素C及蛋白质、脂肪等，性平，味甘，有小毒，可养血补虚，清热解毒，利水通淋，凉血止血，宽胸膈。

做法：将金针菜泡好后去根，洗净；将泡好的黑木耳洗净备用。炒锅上火，倒入适量色拉油，用大火烧热后，放入葱花煸炒，再放入黑木耳，黄花菜，炒拌几下，导入鲜汤，加盐，味精调味，然后用湿淀粉勾芡，即可出锅。需注意，鲜黄花菜因其含有秋水仙碱，毒性大，影响胃肠道和呼吸系统，一定要先用开水焯一下，再用清水浸泡，捞出后再做烹饪。

（中国中医科学院西苑医院史大卓 谭宇）