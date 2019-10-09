乳牙会自然脱落 但患龋也需及时治疗

近期多位医生在接诊中发现，儿童患龋齿的情况越来越多，儿童口腔健康不容乐观。专家提示，家长是孩子口腔健康第一责任人，应尽早关注儿童口腔健康。

2017年发布的第四次全国口腔健康流行病学调查也显示，我国12岁儿童恒牙龋患率为34.5%，比十年前上升了7.8个百分点。5岁儿童乳牙龋患率为70.9%，比十年前上升了5.8个百分点，儿童患龋情况已呈现上升态势。

“从出生开始，家长应为婴幼儿清洁口腔。”首都医科大学附属北京友谊医院口腔科医生王变红建议，婴儿出生之后，家长应每天用软纱布或软毛牙刷为孩子擦洗口腔。牙齿萌出后，可用纱布或软毛刷轻轻地为孩子擦洗口腔和牙齿。当多颗牙齿萌出后，家长可用指套刷或软毛刷为孩子每天刷牙2次，并确保清洁上下颌所有的牙面。在家长的辅助和监督下，儿童应完成每日至少两次的口腔护理。

王变红说，如果儿童有吮指、咬下唇、吐舌、口呼吸等不良习惯，应尽早戒除，否则会造成上颌前突、牙弓狭窄、牙列拥挤等错颌畸形。如果不及时纠正不良习惯，后续的错颌畸形矫正治疗将需要投入更多精力和财力。

很多家长认为，因为乳牙会掉，就算患龋也无需治疗，首都医科大学附属北京口腔医院儿童口腔科医生张元敏表示，这种观点是错误的。

“龋病能引起孩子牙痛，牙龈、面部肿胀，甚至高热等全身症状。龋病长期得不到治疗或造成儿童偏侧咀嚼，双侧面部发育不对称，还会影响恒牙的正常发育和萌出。”他建议，如果孩子患有龋齿，应尽快到正规口腔医疗机构就诊。

除了每天两次的口腔护理，儿童爱牙护牙还能做些什么？专家建议为适龄儿童进行窝沟封闭，这是预防恒磨牙窝沟龋的最有效方法。张元敏表示，其原理是用高分子材料把牙齿的窝沟填平，使牙面变得光滑易清洁，细菌不易存留，达到预防窝沟龋的作用。由医生检查后，确认符合适应症的牙齿就可以做。“但即使进行了窝沟封闭，仍然不能忽视每天认真刷牙。”张元敏提示。