我国糖尿病患者孕前知晓率较低

我国研究者近日在国际医学杂志《公共科学图书馆·医学》上发表的大规模人群研究显示，当前我国女性孕前糖尿病知晓率较低，尤其是在农村地区。孕前血糖异常显著增加了各种不良妊娠结局的风险。

研究发现，被调查人群的孕前糖尿病和空腹血糖受损发生率分别为1.18%和13.15%。在孕前糖尿病的女性中，孕前知晓率仅为1.20%，而在知晓自身患有糖尿病的研究对象中，仅有37.28%的孕前血糖控制达标。

据文章共同通讯作者之一、国家卫生健康委科学技术研究所副研究员杨英介绍，随着二孩政策的放开，我国高龄、孕前超重或肥胖等高危孕妇比例增大，孕前糖尿病的孕妇比例也进一步增大。另外，随着女性孕前空腹血糖水平的不断提高，流产、早产、巨大儿等各类不良妊娠结局的发生风险均有显著提高。事实上，在子宫内高糖环境暴露下的胎儿，发生成年期肥胖、糖尿病等代谢性综合征的风险是会显著增加的。

专家称，在孕前和孕期有效控制血糖水平能够明显改善妊娠结局，降低不良妊娠结局发生风险。我国应充分重视育龄女性糖尿病孕前知晓率仍较低、血糖控制情况不容乐观的现状，进一步加强孕前血糖筛查及糖尿病孕前干预管理，促进母婴健康。

据悉，这项大规模人群研究对2010年至2016年全国2907个县的6447339名有生育意愿的育龄女性进行空腹血糖筛查，并追踪随访其妊娠结局。（林苗苗）