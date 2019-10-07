睡眠团队给你支招 假期应如何补觉

即将过去的国庆假期，有些人外出游山玩水，有些人却不愿去挤那人山人海，只想安安静静躺在家中补觉，慰劳自己疲惫的身体。

不过，人世间最尴尬的，莫过于想补觉却遇到了睡不着。这可咋办呢？让北京天坛医院睡眠中心团队来给大家支个招吧。

在调整睡眠状态之前，要先搞清楚为啥会睡不着。

失眠症是指睡眠过少，表现为入睡困难、夜间易醒且再次入睡困难、次日早醒、醒后感觉不清醒，次日常感疲惫、精力不足、做事注意力不集中等。总之，是对睡眠时间、睡眠效率和睡眠质量的不满意，并且影响白天日常生活的一种主观体验。

失眠由许多原因引起，治疗失眠的关键是找出致失眠的原因，然后对因治疗。

北京天坛医院睡眠中心团队认为，心理因素引起的失眠最为常见，许多心理应激，如人际关系冲突或内心冲突；工作繁重或事业面临重大转变；面临考试、演讲、手术等预期性焦虑常导致失眠。

不良睡眠卫生，如入睡时间没有规律性、卧床时间太久才睡、白天午睡时间较长、睡前过度饮食或过度饥饿等均会引起失眠。睡眠环境不适宜也是很多人群导致失眠的重要因素。许多药物也会导致失眠。比如长期使用安眠药，突然停药产生戒断反应引起失眠。此外，神经精神疾病、躯体疾病常伴发失眠，如帕金森病、抑郁症、神经衰弱等。

慢性失眠会对整个人的身体、心理造成重大影响，不仅会导致抑郁、焦虑、烦躁等情绪问题，还会加速皮肤老化，造成免疫功能下降，患躯体疾病的风险增加，影响寿命。

那么，问题来了，如何才能不再失眠，好好补个觉呢？

白天：坚持做运动；尽量不补觉；避免使用咖啡、茶、尼古丁以及其他刺激性物质。

睡前：不做容易引起兴奋的脑力劳动，不观看容易引起兴奋的书籍和影视节目；不做剧烈运动，不大吃大喝或进食不易消化的食物；听点轻音乐有助于进入放松状态。

环境：卧室应安静、舒适，光线和温度适宜，确保有足够厚的窗帘遮挡早上的光线，如果有打鼾的床伴，建议使用耳塞。

治疗：如果自行调整睡眠效果欠佳，建议及时到医院就诊，必要时可进行睡眠监测，查找睡眠不良的原因，及时调整睡眠，防止睡眠问题加重，影响身心健康。