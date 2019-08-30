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脖子僵硬怎么解决

徐钧

2019年08月30日07:44 来源：人民网-生命时报

安徽读者郑女士问：我前两天熬夜躺着看手机，现在脖子僵硬，不能灵活转动，自己揉了也没有太大效果。平时我的脖子也会偶尔疼痛，一直不太敢吹空调，请问我这是不是颈椎病？该怎么办？

武汉市中心医院骨外科副主任医师徐钧解答：根据您描述的症状，可以初步判断是颈部肌肉急性损伤，建议到医院进一步检查后，请医生判断。

颈部肌肉急性损伤往往是由于颈部长时间保持一个姿势，肌肉负荷过大而诱发的化学性炎症，会让肌肉处于痉挛状态，使得炎症因子积聚，导致疼痛。最好请医生检查一下您颈椎的椎体生理弯曲是否正常，有无压迫神经血管的情况。如果排除了其他疾病的因素，可以遵医嘱用消炎镇痛药物（如西乐葆）等，也可以热敷。

此外，建议您定期活动颈部，每30分钟到一个小时做一下伸展运动，可以起到较好的预防效果。还要养成良好的生活习惯，保证休息时间是最好的预防措施。

(责编：李轶群、杨迪)


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